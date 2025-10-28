Đang tìm kiếm người đàn ông để xe máy trên cầu Hương Thủy rồi ‘mất tích bí ấn’ 28/10/2025 13:25

(PLO)- Lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông để xe máy trên cầu Hương Thủy.

Trưa 28-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân nỗ lực tìm kiếm anh Nguyễn Ánh Ngọc (40 tuổi, trú xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)- mất liên lạc với gia đình từ đêm qua (27-10).

Người đàn ông để xe máy trên cầu Hương Thủy.

Theo người dân cung cấp, khoảng 23 giờ đêm 27-10, họ đi qua cầu Hương Thủy (thuộc xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một người đàn ông không mặc áo mưa, ngồi buồn trên cầu. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm nay, người dân chỉ phát hiện chiếc xe máy mang BKS đăng ký ở Nghệ An 37N-510.14 để lại trên cầu, không thấy người đàn ông.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm anh Ngọc.

Người dân đã chụp ảnh chiếc xe máy trên cầu và đăng thông tin trên mạng xã hội và báo với chính quyền địa phương. Người thân của anh Ngọc nhận ra đó là chiếc xe máy của anh Ngọc điều khiển và không liên lạc được với anh Ngọc.

Do vậy, chính quyền địa phương, công an và người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm anh Ngọc ở dưới sông và cả trên bờ.