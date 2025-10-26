CSGT kịp thời chở cụ bà 98 tuổi bị bất tỉnh đi cấp cứu 26/10/2025 19:51

(PLO)- Xe khách đang chạy trên cao tốc thì một hành khách là cụ bà (98 tuổi) bị bất tỉnh. Nhận được tin, CSGT đã kịp thời đến hỗ trợ, đưa cụ lên xe đặc chủng chở đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 26-10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT đang thực hiện kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, đã kịp thời hỗ trợ một cụ bà (98 tuổi) - bị bất tỉnh trên xe khách, đi cấp cứu.

CSGT bế cụ Ngô Thị T (98 tuổi)- bị bất tỉnh trên xe khách, đưa đi cấp cứu.

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều 26-10, tại Trạm thu phí km 95 cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) thực hiện kiển tra chuyên đề nồng độ cồn.

Lúc này, anh Đỗ Xuân Tiếp (trú tỉnh Hưng Yên) đã chạy tới Tổ công tác CSGT đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cứu mẹ của anh bị bất tỉnh. Theo đó, bà Ngô Thị T (98 tuổi, trú xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên) - mẹ anh Tiếp đang ngồi trên xe khách biển số 89H-026xx thì bất ngờ bị bất tỉnh. Xe khách đã dừng lại sau đó.

Ngay lập tức, cán bộ CSGT của Tổ công tác đã lên xe bế cụ T xuống xe rồi dùng xe đặc chủng mở đường, khẩn trương đưa cụ đi cấp cứu.

CSGT đưa cụ bà 98 tuổi lên xe đặc chủng chở đi cấp cứu.

Xe đặc chủng của CSGT đã kịp thời đưa cụ T đến Bệnh viện Y học Hải quân (Hải Phòng) cấp cứu. Hiện cụ T đã qua cơn nguy kịch.

Anh Đỗ Xuân Tiếp cùng gia đình đã xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ và cứu sống cụ T.