Người đàn ông uống rượu rồi nhảy cầu Bến Thủy được cứu sống 21/10/2025 20:29

(PLO)- Sau khi uống rượu, người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy rồi may mắn được hai anh em dũng cảm chèo thuyền đi cứu.

Chiều 21-10, anh Hoàng Văn Mạnh (45 tuổi) và anh Đậu Văn Toàn (35 tuổi, em vợ của anh Mạnh) đã dũng cảm cứu sống một người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh).

Anh Hoàng Văn Mạnh và anh Đậu Văn Toàn đã kịp thời cứu sống người đàn ông ở Nghệ An nhảy cầu Bến Thủy vào cuối ngày 21-10.

Khoảng 17 giờ chiều hôm nay (21-10), một người đàn ông đi ra giữa cầu Bến Thủy rồi bất ngờ leo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông Lam. Thời điểm đó, nhiều người chứng kiến nhưng do cầu cao, sông sâu, nước chảy xiết không có người nào dám xuống cứu. Một số người lên trang cá nhân đăng thông tin nêu trên và tìm người thân của người nhảy cầu.

Nhận được thông tin, anh Mạnh và anh Toàn đưa thuyền ra sông Lam tìm, cứu vớt được người đàn ông nhảy cầu nêu trên. Lúc được đưa lên thuyền thì người đàn ông này đã uống nhiều nước và kiệt sức. Anh Toàn bồng người đàn ông lên bờ rồi báo Công an phường Trường Vinh và người thân của nạn nhân. Sau khi tỉnh lại, người đàn ông này cho biết tên là N (trú Nghệ An) và trước khi nhảy cầu Bến Thủy có uống rượu.

Trong đợt mưa lũ ngày 2-10, anh Hoàng Văn Mạnh cùng vợ đã cứu sống một thiếu niên nhảy cầu Bến Thủy.

Trước đó, anh Mạnh và anh Toàn cũng đã kịp cứu sống một nữ sinh 12 tuổi (trú Hà Tĩnh) nhảy cầu Bến Thủy. Ngày 2-10, anh Mạnh cùng vợ đã cứu sống một thiếu niên nhảy cầu Bến Thủy rồi bị nước lũ cuốn trôi xuống hạ nguồn.