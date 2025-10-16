Câu chuyện cảm động của người tìm thấy thi thể bé gái trên sông Lam 16/10/2025 19:36

(PLO)- Người đàn ông từng lênh đênh 12 giờ trên biển cùng con gái 6 tuổi chờ cứu là người đầu tiên tìm thấy thi thể cháu bé 4 tuổi trên sông Lam.

Cách đây ba tháng, nhiều người thân và người dân đã khóc vì mừng khi điều kỳ diệu xảy ra với bố con anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, quê Hải Phòng, trú phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) sau 12 giờ lênh đênh giữa biển Hà Tĩnh.

Và hôm qua (16-10), anh Tùng là người đầu tiên phát hiện thi thể cháu bé 4 tuổi ở hạ nguồn sông Lam. Cháu bé là nạn nhân trong vụ việc anh VVD (33 tuổi, trú Nghệ An) ôm hai con gái 4 tuổi và 5 tuổi nhảy cầu Bến Thủy.

Từ người được cứu trên biển khơi

Câu chuyện của anh Tùng khiến nhiều người xúc động, bởi ba tháng trước, chính anh từng vật lộn giữa sóng dữ để cứu con gái nhỏ Nguyễn Trần Phương Anh (6 tuổi), khi hai bố con bị sóng cuốn ra xa trong lúc đi chơi SUP trên biển.

Bố con anh Tùng lênh đênh trên biển 12 giờ và được tàu vận tải VINASINE 555 tiếp cận, cứu. Ảnh: Thuyền viên cung cấp

“Bố con tôi mặc áo phao, ôm chặt chiếc SUP giữa sóng. Ban đêm, thấy một ánh đèn xa, tôi cố bơi theo nhưng sóng lớn, kiệt sức. Mãi đến sáng hôm sau mới nhìn thấy tàu hàng và vẫy tay cầu cứu,” anh Tùng nhớ lại.

Bố con lênh đênh 12 giờ giữa biển dữ. Phương Anh kiên cường cùng bố, còn anh Tùng thì gắng "tất cả vì con" giữ bình tĩnh. Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 31-7, một tàu hàng và tàu Hải đội 102 phát hiện và cứu được bố con anh, đưa vào bờ trong niềm vui vỡ òa của gia đình và lực lượng tìm kiếm. “Bố con tôi như được hồi sinh. Cảm ơn mọi người đã cứu giúp,” anh Tùng nói trong nghẹn ngào.

Anh Nguyễn Thanh Tùng.

Sau biến cố ấy, anh Tùng trở về với một lời hứa: “Nếu còn sống, tôi sẽ làm gì đó để trả nghĩa ân tình”. Từ đó, anh luôn canh cánh món nợ ân tình trong lòng. “Những người đã cứu giúp bố con tôi không biết cảm ơn thế nào cho đủ. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình từng được cứu, thì mình cũng phải làm điều gì đó thật ý nghĩa cho những người gặp nạn như mình", anh chia sẻ.

Đến cứu hộ miễn phí

Anh Tùng bàn với vợ mua ca nô, thành lập đội “Cứu hộ miễn phí Tùng Time” với phương châm “Cho đi là còn mãi”. “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có tình người ở lại,” anh Tùng nói.

Anh Tùng cùng nhóm chuẩn bị nước uống, lương khô đưa lên cano đi cứu hộ người dân bị ngập lụt.

Từ khi thành lập đội, anh Tùng và các thành viên đã giúp được nhiều người dân trong bão lũ, tai nạn trên sông, biển ở Nghệ An, Hà Tĩnh. "Những gì chúng em làm đều miễn phí, chỉ xuất phát từ tấm lòng và tình người”- anh nói.

Dù ngày hay đêm, hễ có người cần giúp, anh Tùng lại lên đường. Để có kinh phí hoạt động, ban đêm anh chạy xe thuê, bán cà phê…

Trong cơn bão số 11 vừa qua, anh cùng đội cứu hộ căng mình vượt sóng gió, đưa thuyền vào tận nơi hỗ trợ người dân vùng bão. Mỗi chuyến ca nô không chỉ là hành trình vận chuyển, mà còn là hành trình mang theo niềm tin, sự an toàn và tinh thần sẻ chia đến từng hộ dân.

Từ tâm bão trở về, khi nghe tin anh Trần Tiến Mạnh mất tích trên sông Lam, anh lại đưa ca nô đi tìm kiếm.

Đêm 13-10, khi hay tin người cha ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy, anh Tùng cùng đội lại lập tức lên đường xuyên đêm tìm kiếm trên sông Lam. Anh kể, khi chứng kiến người mẹ và bà ngoại gục khóc trên bờ sông Lam cuộn chảy, ai cũng nghẹn lòng: “Khi nghe tin, ai cũng chỉ mong đến thật nhanh, hy vọng có thể kịp thời cứu được người”.

Anh Tùng cùng đội cứu hộ miễn phí tìm kiếm thi thể ba bố con trên sông Lam.

Suốt hai ngày đêm tìm kiếm, anh Tùng luôn cầu mong “trong lúc giận dữ, người cha ấy chỉ ôm hai con đi lánh đâu đó, và điều kỳ diệu sẽ lại xảy ra”. Nhưng khi phát hiện cháu bé, anh chỉ nghẹn lời: “Thương… chỉ một chữ thương mà sao nghẹn lòng đến vậy. Dù phép màu không xảy ra, nhưng anh em chúng tôi đã nỗ lực hết sức, chạy đua với từng phút giây, không ai bỏ cuộc”.

Câu chuyện của anh Tùng- người từng được cứu giữa biển khơi, nay lại lập đội cứu hộ miễn phí nơi sông nước như một lát cắt đẹp về lòng nhân ái, về tình cha bao la, và về những con người lặng lẽ làm điều thiện giữa cuộc đời nhiều bão giông.