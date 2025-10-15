Gào khóc trên sông Lam tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu 15/10/2025 12:23

(PLO)- Nhiều người đã bật khóc khi chứng kiến cảnh người mẹ trẻ gào gọi tên hai con bên bờ sông Lam, cầu mong phép màu xảy ra khi 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy 1.

Sáng 15-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân và người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba bố con anh VVD (33 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng hai con gái VHB (5 tuổi) và VGT (4 tuổi), nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 đêm 13-10.

Người dân đứng trên cầu Bến Thủy 1 dõi theo công tác tìm kiếm cứu nạn dưới sông Lam.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 13-10, đơn vị nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối Quốc lộ 1A qua Nghệ An và Hà Tĩnh) xuống sông Lam. Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn cùng phương tiện được huy động đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Tại cầu, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy nghi của nạn nhân để lại.

Thông tin ban đầu cho biết, anh D. ôm theo hai con nhỏ nhảy xuống sông. Khi nghe tin dữ, người vợ từ Hưng Yên tức tốc vào Nghệ An, đau đớn gào khóc bên bờ sông Lam, cầu mong chồng con bình an.

Chiếc xe máy của anh D để lại trên cầu Bến Thủy 1.

Chị liên tục gọi tên hai con: “Mẹ đưa cặp đến đón hai con về đi học đây này… cô giáo và các bạn đang chờ. Mẹ về tổ chức sinh nhật cho con đây, con còn nói mẹ hứa mua bánh mà…”.

Nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt, trong khi dòng sông Lam cuộn chảy đục ngầu sau mưa lũ.

Người thân gào góc bên dòng sông Lam.

Ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết, cán bộ chính quyền địa phương đã đến gia đình để nắm tình hình và thăm hỏi người thân anh D. Ông Hòa cũng cho biết, anh D và vợ trước đây đi xuất khẩu lao động rồi quen biết nhau nên duyên vợ chồng. Thời gian gần đây vợ chồng anh D sống ly thân, vợ về bên ngoại.

Hiện hàng chục người dân cùng các đội thiện nguyện từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã tình nguyện mang theo thuyền, lưới và phương tiện tham gia tìm kiếm ba bố con anh D. Một số người đã mang theo flycam tình nguyện tìm kiếm ba bố con anh D trên sông Lam.

Đến 11 giờ 35 phút sáng 15-10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích ba bố con anh D. Công tác tìm kiếm trên sông Lam vẫn đang được triển khai khẩn trương.