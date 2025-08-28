Người quay video giải thích việc hỏi nhiều, không cứu ngay bé ôm cột giữa dòng lũ 28/08/2025 13:32

(PLO)- Cháu bé không may bị trượt chân xuống sông Lam, tỉnh Nghệ An, cố gắng ôm cột bê tông chờ cứu trong nước lũ, phải trả lời người quay video, rồi mới được đưa vào bờ.

Ngày 28-8, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip cháu bé rơi xuống dòng nước lũ may mắn ôm được cột bê tông của mái nhà bên sông Lam và phải trả lời người quay clip trước khi được cứu.

Cháu bé ở xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) ôm cột bê tông giữa nước lũ chờ cứu. Ảnh cắt từ video

Đoạn clip thể hiện người vừa quay vừa nói trách móc: "Mưa lũ thế này ủi xuống dưới giờ không lên được. Chất thật. Nhà ở đâu?". Cháu bé cố gắng ôm chặt cột bê tông và trả lời lí nhí. Người đàn ông hỏi tiếp: “Cháu không lên được thật à. Để đó, chú đi tìm cái sào kéo lên, ôm cho chặt, không thả tay bơi ra là trôi xa”. Cháu bé trả lời: “Ôm cả chân” (chân cặp vào cột bê tông). Người đàn ông hỏi lại: “Ôm cả chân, ôm cho chặt. Chết bay ạ, trời này sao ủi xuống dưới, trượt chân à”.

Cháu bé vừa cố gắng ôm chặt cột bê tông vừa trả lời: “Cháu không may bị trượt chân…”. Người này nói: “Nguy hiểm. Chết bay ạ. Nhà ở đâu?". Cháu bé lại trả lời: “Nhà cháu ở xóm Hạ Long”. Người đàn ông chưa cứu ngay mà nói: “Cần thiết tí chú gọi bố, mẹ lên…”.

Trích đoạn video người dân ghi lại sự việc.

Nhiều người xem clip đã sốt ruột lên tiếng: “Sao không cứu ngay còn hỏi cháu bé rất dài dòng”. Anh Võ Bùi Cường bình luận: “Cứu thì cứu nhanh lên, ngồi quay video. Cứu lên xong hỏi có muộn đâu, cháu bé chết ra đó lại tội”. Chị Thân bày tỏ lo lắng: “Trước hết cứu người gấp, sau đó hỏi, hỏi nhiều không giúp được cháu và kiệt sức là không thể cứu”.

Được biết, cháu bé trong clip ở xóm Hạ Long, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Hôm qua, cháu bé không may bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ ở sông Lam (đoạn chảy qua xã Vạn An) và trong giây phút ấy cháu bé đã nỗ lực ôm được cột bê tông. Nước lũ lên nhanh và chảy xiết, cháu bé không thể vào bờ, đành ôm chặt cột bê tông chờ người lớn cứu.

Sau đó, cháu bé đã được giải cứu an toàn.

Anh Lê Lữ (người quay đoạn video) cũng lên tiếng: “Trong lúc tôi quay clip và theo dõi cháu thì có mấy người lớn đang khẩn trương tìm cây sào và dây để đưa cháu lên bờ an toàn. Trong lúc tôi chờ người lấy sào tới kéo cháu lên tôi ở lại đó cho cháu khỏi sợ”.

Theo anh Anh Lữ, anh quay lại clip để nhắc mọi người rằng trời mưa, lũ các bậc phụ huynh để ý nhắc nhở các cháu không được chơi ở các khu vực sông hồ, cực kỳ nguy hiểm.