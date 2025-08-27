Bé 4 tuổi bỗng dưng bị kích thích vật vã, sợ gió, sợ nước rồi tử vong 27/08/2025 16:19

(PLO)- Ngay sau khi bé 4 tuổi phát bệnh, người thân đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Ngày 27-8, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ (tỉnh Nghệ An) cho biết, bé MCT (4 tuổi, trú bản Na, xã Tri Lễ) - đã tử vong nghi do nghi mắc bệnh dại. Trung tâm Y tế Quế Phong đã cử đoàn công tác điều tra, giám sát vụ việc.

Tổ công tác Công an xã Mường Quàng hỗ trợ gia đình đưa thi thể bé 4 tuổi vượt qua điểm chia cắt sau bão số 5.

Trước đó, ngày 23-8, bé T bị nổi cục ở bẹn, được người thân đưa ra Bệnh viện Quế Phong thăm khám và điều trị. Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khám nhưng kết luận “không bị gì”, được cho về nhà.

Đến tối 24-8, bé T xuất hiện triệu chứng khó chịu, kích thích vật vã, sợ gió, sợ nước, chảy dãi, tinh thần lơ mơ. Sáng hôm sau, bé lại được đưa lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khám, nghi ngờ mắc bệnh dại. Đến sáng 26-8 bé T tử vong.

Khi xe chở thi thể bé T về quê đi đến địa phận bản Phả Pạt, xã Mường Quàng (tỉnh Nghệ An) thì bị nước lớn chia cắt, không thể di chuyển được. Tổ công tác Công an xã Mường Quàng đã kịp thời có mặt hỗ trợ đưa gia đình qua dòng nước chảy xiết, đồng thời liên hệ xe cứu thương và một phần kinh phí giúp đưa bé về nhà.

Xe cứu thương đưa thi thể bé T về quê nhà.

Đoàn công tác của Trung tâm Y tế Quế Phong phối hợp Trạm Y tế Nậm Nhoóng tiến hành gặp gỡ người thân và điều tra bệnh sử cho thấy: Trước khi phát bệnh với các triệu chứng nêu trên, bé T không bị chó nhà cắn. Gia đình bé có nuôi hai con chó và hiện chó vẫn sống bình thường. Hàng xóm cách nhà 10 mét có nuôi chó, con chó bị ốm (nghi bị dại), sau đó chết.

Người thân bé T và cơ quan chức năng không khẳng định được bé có tiếp xúc với con chó ốm của hàng xóm hay không.