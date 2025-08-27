BHXH Việt Nam lên tiếng về việc một số cơ sở y tế chưa được thanh toán viện phí 27/08/2025 12:50

(PLO)- BHXH Việt Nam khẳng định việc các cơ sở y tế chưa được thanh toán viện phí do “cơ chế chính sách”.

Ngày 27-8, BHXH Việt Nam cho biết thời gian qua đơn vị ghi nhận phản ánh của người dân về việc một số cơ sở y tế chưa được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT do vượt dự kiến chi, vượt dự toán các năm trước theo quy định tại Nghị định 75/2023 và các quyết định giao dự toán hằng năm của Thủ tướng.

Theo đó, BHXH Việt Nam khẳng định các vướng mắc trên chủ yếu do cơ chế chính sách đã được Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tồn đọng từ năm 2025 trở về trước, trình Chính phủ trong quý III năm 2025.

Trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, BHXH Việt Nam đang cùng các bộ, ngành khẩn trương rà soát, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

BHXH Việt Nam cũng khẳng định, trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc, bảo đảm hài hòa quyền lợi của người bệnh, duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở y tế và giữ vững tính bền vững của quỹ BHYT.

BHXH Việt Nam khẳng định luôn đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân. Ảnh: T.T

Ngoài ra, BHXH Việt Nam nói rất thấu hiểu rằng mỗi người tham gia BHYT đều mong muốn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, đầy đủ và công bằng. Vì vậy, trong suốt quá trình triển khai chính sách, ngành luôn đồng hành cùng người bệnh và các cơ sở y tế, coi việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong quá trình thực hiện, BHXH Việt Nam luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ BHYT. Cạnh đó, ngành coi trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất về chấp hành các quy định của pháp luật giữa cơ quan quản lý quỹ và các cơ sở khám, chữa bệnh.

“Những vướng mắc hiện nay chủ yếu phát sinh do bất cập về cơ chế, chính sách, một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa đầy đủ.

Trước thực tế đó, với vai trò cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã chủ động, kịp thời báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, tháo gỡ nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người thụ hưởng chính sách…”- BHXH Việt Nam thông tin thêm.

Như PLO đưa tin, ngày 5-8, Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng đề án xử lý dứt điểm các khoản chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn tồn đọng từ năm 2025 trở về trước.

Ngay sau đó, Bộ Y tế có văn bản gửi BHXH Việt Nam (Bộ Tài chính), đề nghị xem xét thanh toán hơn 2.485 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán cho các bệnh viện, đồng thời tạm dừng thu hồi chi phí dịch vụ kỹ thuật trên thiết bị y tế chưa xác lập sở hữu toàn dân.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cho biết luật hiện hành chưa quy định việc thanh toán các khoản trên. Vì vậy, Vụ Bảo hiểm y tế sớm tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế trình Chính phủ phương án xử lý dứt điểm các khoản chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được quyết toán từ năm 2025 trở về trước theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.