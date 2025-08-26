Công an nhận nhiều cuộc gọi của người bị tai nạn, chuyển dạ... trong bão số 5 26/08/2025 16:44

(PLO)- Trước và trong và sau bão số 5 nhiều người dân được lực lượng vũ trang, công an, chính quyền địa phương, người dân, người thân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 26-8, sau khi bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cơ quan chức năng cùng người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão quần thảo nhiều giờ. Cùng với lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, người dân, người thân đang giúp nhau gượng dậy sau mưa bão.

Bão số 5 làm nhiều cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ gây ách tắc giao thông.

Anh Đặng Đình Cường (trú xóm 7, xã Hạnh Lâm tỉnh Nghệ An) đến nhà mẹ vợ ở xã Thanh Đức (tỉnh Nghệ An) hỗ trợ giúp khắc phục hậu quả do bão số 5.

Cây xanh trong vườn đổ lên mái nhà, anh Cường leo lên cắt cây đổ không may bị rơi xuống đất. Anh được người thân cùng Công an xã Hạnh Lâm đưa đến Trạm Y tế xã sơ cứu rồi đưa lên Trung tâm Y tế Thanh Chương cấp cứu.

Chiều 25-8, em VVT (15 tuổi, trú xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão. Em T bất ngờ bị trượt chân ngã, gây chấn thương mạnh vùng đầu. Mẹ của em T đã liên hệ nhiều xe ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa con đi cấp cứu nhưng mưa bão đang diễn biến phức tạp, không có xe đến chở em T đi bệnh viện.

Trực ban Công an xã Thần Lĩnh nhận được thông tin “kêu cứu” đã cử cán bộ, chiến sĩ đến chở em T vượt mưa bão đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trong đêm 25-6, bão số 5 đổ bộ quật tốc mái nhà gia đình anh Nguyễn Kh (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Vợ và các con kịp chạy thoát ra ngoài, còn anh Kh bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Gió lớn, mất điện lưới cộng với mưa giông làm nước dâng nhanh nên công tác tìm kiếm anh Kh gặp khó khăn.

Cảnh sát chèo xuồng trên đường thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An) cứu người.

Đội PCCC&CNCH số 1 và Đội Chữa cháy & CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến tìm kiếm, cứu nạn đưa anh Kh ra ngoài an toàn. Cùng lúc đó, chị LTT (trú xóm Đồng Hà, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu chuyển dạ trong nhà đang bị cô lập do bão, mưa lũ ngập.

Nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Đức, Trưởng Công an xã Đức Châu đã chỉ đạo Tổ công tác gồm sáu cán bộ, chiến sĩ khẩn trương sử dụng xe ôtô công vụ, phao bè và một số dụng cụ, phương tiện khác tiếp cận giúp sản phụ.

Mưa to, gió giật mạnh, nhiều tuyến đường bị ngập, một số cây to đổ chắn ngang đường nên phương tiện di chuyển đến nhà chị T gặp khó khăn. Sau khi cắt cây đổ để thông đường, Công an xã Đức Châu đã kịp thời đưa sản phụ T đến bệnh viện sinh “mẹ tròn con vuông” trong bão số 5.

Lực lượng chức năng dọn cây xanh ngã đổ sau bão số 5 ở Nghệ An.

Lúc bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An, chị Đậu Thị V (trú xã Gia Lạc) bị đau đầu, buồn nôn, nằm lịm. Mẹ của chị Vân là bà Đậu Thị Đ đã gọi xe cứu thương, nhưng do bão số 5 chưa thể tới chở đi cấp cứu.

Lo lắng cho tính mạng của con, bà Đ gọi lên Công an xã Gia Lạc kêu cứu. Chị V đã được các cán bộ, chiến sĩ vượt bão đến chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện gặp khó khăn khi cây cối đổ, án ngữ các tuyến đường. Tổ công tác đã quyết định “quay xe”, di chuyển theo đường ven sông.

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm nay (26-8) chị V đã được tổ công tác đưa tới bệnh viện, kịp thời cấp cứu, cứu sống.

Trước tình hình mưa bão như hiện nay, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn trong mưa bão; khi cần hỗ trợ khẩn cấp liên hệ số điện thoại trực ban Công an hoặc bất kỳ số điện thoại nào của chỉ huy Công an xã đã được niêm yết trên trang Công an xã.