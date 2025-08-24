Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5 24/08/2025 21:05

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5.

Chiều tối 24-8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (đóng tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp trực tuyến với các địa phương bàn các biện pháp ứng phó với bão số 5.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà điều hành điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì điểm cầu tại Quân khu 4.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo Bộ NN&MT, lãnh các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, TP Huế… báo cáo công tác ứng phó với bão số 5.

Theo Bộ NN&MT, bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên. Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 - Doksuri năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn.

Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tại cuộc làm việc.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm, vì thế tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, tinh thần “phòng hơn là chống”, yêu cầu phải chuẩn bị ở mức cao nhất. “Đặc biệt, phải đặt an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là về người trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Ông nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong ứng phó bão số 5 là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất. Đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự đã thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, làm trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&MT cùng các lực lượng liên quan.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, công điện của Thủ tướng Chính phủ, công văn, công điện của các cấp, ngành về việc tập trung ứng phó bão số 5.

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Chủ động phương án, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Các Bộ, ban ngành và các tỉnh báo cáo với Thủ tướng.

Sau cuộc họp, tối 24-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò (phường Cửa Lò) và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An).

Hà Tĩnh, Nghệ An sơ tán dân đến nơi an toàn

Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng 4 kịch bản theo các cấp độ bão. Đối với cơn bão số 5, dự kiến sơ tán theo kịch bản 3.

Theo đó, tổ chức sơ tán tại 17 xã, phường ven biển với 6.955 hộ, 16.936 người. Tỉnh Hà Tĩnh đã trích 6,9 tỉ đồng ngân sách hỗ trợ 69 xã, phường thực hiện phòng, chống bão số 5. Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy phía trước tại phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh (xã Nghi Xuân) và cơ quan này đã họp triển khai nhiệm vụ.

Gia cố đê ở Hà Tĩnh.

Từ hôm qua và ngày hôm nay, các đoàn kiểm tra do các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã đi kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại các xã, phường, địa điểm xung yếu.

Tỉnh cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ dân sơ tán, ứng phó bão (quân sự: thường trực 2.039 người, đã xuống cơ sở 869 người; dân quân tự vệ 6.900 người (100 người/xã); công an: thường trực 4.056 người, đã xuống cơ sở 2.069 người, đoàn thanh niên 100 người). Bố trí máy phát điện dự phòng phục vụ chỉ huy và các điểm sơ tán dân. Cùng đó là huy động lực lượng giúp dân thu hoạch nông sản (lúa, rau, bưởi...) với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

UBND tỉnh đã chỉ đạo cấm biển từ 18 giờ ngày 23-8. Trên địa bàn tỉnh có 3.984 phương tiện với 10.854 lao động, đến nay, toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại các bến bãi.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo: tính đến 15 ngày 24-8, số tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đang neo đậu tại bến 2.915 phương tiện với 13.210 lao động. Số tàu cá đang hoạt động trên biển là ba phương tiện với 30 lao động tại vùng biển Phú Yên. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

Hơn 1.061 hồ đập thủy lợi lớn nhỏ trên địa bàn Nghệ An đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh giúp dân.

Nghệ An có 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó chỉ có hai hồ Bản Vẽ và Hủa Na là hồ điều tiết năm, còn lại đều là các hồ điều tiết ngày đêm.

Các hồ chứa thủy điện hiện nay đang vận hành bình thường theo đúng quy trình được Bộ Công thương và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Hiện tại có năm hồ chứa thủy điện đang vận hành cửa van là các hồ: Bản Vẽ, Bản Ang, Khe Bố, Chi Khê và Hủa Na. Đối với sản xuất nông nghiệp, hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng”.

Đặc biệt, xác định đảm bảo an toàn về tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, triển khai phương án sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Nghệ An kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.