Đưa gần 400 quân, dân đặc khu Cồn Cỏ vào hầm tránh bão số 5 24/08/2025 17:08

(PLO)- Trước 17 giờ chiều nay, đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) dự kiến sẽ hoàn thành việc di dời gần 400 quân và dân trên đảo vào các hầm trú ẩn khi bão số 5 đổ bộ.

Chiều 24-8, ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết, toàn bộ lực lượng và người dân trên đảo đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 5 theo phương châm "4 tại chỗ".

Lực lượng chức năng tại Đặc khu Cồn Cỏ đưa tàu thuyền lên bờ, đảm bảo an toàn khi bão số 5 vào bờ. Ảnh: BT

Thực hiện công điện khẩn ngày 23-8 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cồn Cỏ đã chủ động hành động với nguyên tắc Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

Ngay từ ngày 23-8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu đã họp và triển khai đồng bộ các phương án.

Cụ thể, lực lượng đã được huy động để chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Theo Bí thư Đặc khu Cồn Cỏ, trước 17 giờ chiều nay, đặc khu dự kiến sẽ đưa gần 400 quân, dân vào các hầm trú ẩn an toàn ở trên đảo. Hiện có chín tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn ở âu cảng Cồn Cỏ.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng ứng phó với bão.