(PLO)- Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Huế đang hối hả đưa cơ giới ra đồng gặt lúa, chạy đua với bão số 5.

Trước dự báo bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang đi vào khu vực miền Trung, hai ngày qua, nông dân tại nhiều địa phương ở TP Huế đang hối hả gặt lúa vụ Hè - Thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để giảm thiểu thiệt hại.

Hối hả trên những cánh đồng

Theo dự báo, bão số 5 đang di chuyển rất nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Bộ vào ngày 25-8. Tại TP Huế, ảnh hưởng của bão sẽ gây mưa lớn tính từ ngày 24-8 đến 28-8 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Nông dân vùng 'rốn lũ' ở Huế gặt lúa, chạy đua với bão số 5.

Những ngày qua tại xã Quảng Điền (TP Huế), không khí thu hoạch lúa diễn ra hết sức khẩn trương. Trên các cánh đồng, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất bất kể trưa nắng hay đêm tối. Người dân cũng tận dụng thời tiết còn nắng ráo để nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ.

Ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Quảng Điền) cho biết địa phương vốn là "rốn lũ" của TP Huế, nên người dân phải chạy đua với thời gian để cứu lúa trước khi bão vào.

Tranh thủ trời nắng ráo người dân thu gom rơm rạ.

"Giờ người dân ai cũng nóng ruột, mong muốn diện tích lúa đã chín có thể gặp kịp thời để đưa về nhà trước khi ảnh hưởng của bão. Nếu mưa đến sớm thì việc thu hoạch rất khó khăn, chưa kể là mất trắng" - ông Đức nói.

Nhiều diện tích lúa còn xanh, chưa thể thu hoạch

Ông Đức cũng cho biết, nhiều diện tích lúa ở địa phương và các vùng lân cận chưa thể thu hoạch vì chưa đủ ngày. Nguyên nhân dẫn đến việc này, do diện tích lúa này phải gieo sạ lại sau đợt lũ trái mùa diễn ra vào đầu vụ, khiến chậm hơn 10-15 ngày.

Việc thu hoạch lúa diễn ra hối hả.

Ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền thông tin, toàn xã có khoảng 1.500ha lúa Hè - Thu. Tính đến hiện tại, địa phương đã thu hoạch được hơn 190ha và ước tính sẽ hoàn thành thêm hơn 300ha (đạt gần 1/3 diện tích) trước khi bão đổ bộ.

Theo ông Cầu, nguyên nhân chính khiến không thể thu hoạch tất cả diện tích lúa trên địa bàn là vì rất nhiều diện tích bị ảnh hưởng bởi trận lũ trái vụ đầu mùa, khiến bà con phải gieo sạ lại nên nay chưa thể thu hoạch được.

Cùng với đó, số lượng máy gặt tại địa phương có hạn, dù các máy đã được huy động hoạt động xuyên ngày đêm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cấp bách của người dân.

Người dân tranh thủ trời nắng ráo để phơi lúa.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Huế đã có Công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị về việc triển khai công tác ứng phó với báo số 5 (tến quốc tế là Kajiki).