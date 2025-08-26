Hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập, nhiều thôn chia cắt vì bão số 5 26/08/2025 10:40

(PLO)- Với 12 giờ quần thảo trên đất liền, bão số 5 đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Trung nước ta.

Sau khi đổ bộ đất liền Nghệ An - Thanh Hoá, sáng nay, 26-8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào. Trong 12 giờ quần thảo trên đất liền, bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Trung nước ta.

Sáng 26-8, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) dẫn báo cáo nhanh của các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cho biết, cập nhật đến 7 giờ, bão số 5 đã làm 3 người chết và 13 người bị thương.

Cây xanh gãy đổ la liệt tại Nghệ An sau khi bão số 5 quét qua. Ảnh: Đắc Lam

Cụ thể, 3 người không may bị thiệt mạng này tập trung ở các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cùng đó, 13 người bị thương tập trung ở Quảng Trị, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh năm người, còn lại ở Phú Thọ, Nghệ An.

Bão cũng làm 8 nhà sập đổ, tập trung ở Hà Tĩnh, Quảng Trị; 6.808 nhà tốc mái, hư hại, tập trung ở Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Trị. Còn có hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, tập trung ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đến sáng nay, đang có 27 thôn thuộc địa bàn 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, chia cắt.

Về đê điều, sạt lở mái đê phía đồng đoạn từ K46+445-K45+470 đê hữu Chu, tỉnh Thanh Hóa với chiều dài 25 m. Hiện địa phương đã phủ bạt để hạn chế sạt lở tiếp tục diễn biến và chuẩn bị huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý giờ đầu.

Tại cống tiêu ngăn mặn ở vị trí K15+000 đê biển Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sự cố kẹt cánh cống, nước chảy vào phía đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời xử lý giờ đầu, hoành triệt cống bằng bao tải cát, đảm bảo an toàn đê.

Cây xanh gãy đổ la liệt tại Nghệ An sau khi bão số 5 quét qua. Video: Đắc Lam

Sạt lở bờ biển trên địa bàn xã Đan Hải, cách đê Hội Thống khoảng 10m với chiều dài khoảng 200m. Về nông nghiệp: Ngập 31.346ha lúa, 2.716 ha hoa màu, 2.252ha cây ăn quả và gãy đổ 19.122 cây xanh. Thủy sản có 160ha bị ngập, tràn.

Về giao thông, tắc đường 4 vị trí tại Nghệ An (đường Hồ Chí Minh, QL.48D và 2 điểm trên QL15) do nước ngập sâu 40-50 cm; một vị trí trên Quốc lộ 1 tại Hà Tĩnh do đường cột điện 35KV gãy đổ.

Xảy ra 6 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông nông thôn (Thanh Hóa 3, Quảng Trị 3) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 11 vị trí tại Thanh Hóa, 9 điểm tại Nghệ An (tắc đường) và tại 7 xã của tỉnh Quảng Trị...

Trong ngày 25-8, 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bay khác phải hủy do hai sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Về hệ thống điện, mất điện 1.627.031 khách hàng (Thanh Hóa: 395.061, Nghệ An: 869.785, Hà Tĩnh: 349.378, Phú Thọ: 7.015, Quảng Ninh: 5.219, Quảng Trị 562). Có 742 cột điện gãy đổ.

Các địa phương đang tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và tiếp tục rà soát số liệu báo cáo.