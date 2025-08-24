Trâu húc bé gái 4 tuổi tử vong 24/08/2025 14:51

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My (tỉnh Nghệ An) cho biết, bé Bảo Tr (4 tuổi, trú xã Nga My)- bị trâu hàng xóm húc, đã không qua khỏi vào sáng 24-8.

Khoảng 17 giờ chiều hôm qua (23-8), bé Bảo Tr chạy ra đường vui chơi gần nhà. Cùng lúc đó, một con trâu của hàng xóm đi gặp cỏ về đã lao tới húc mạnh vào người bé.

Người dân chạy tới xua đuổi con trâu, bế bé Bảo Tr đi cấp cứu.

Người dân phát hiện sự việc đã xua đuổi con trâu để cứu bé, đưa đến Trạm Y tế xã Nga My sơ cứu rồi chuyển bằng xe cứu thương vượt hơn 150km lên BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của bé Bảo Tr đi làm ăn xa, bé sống với ông và bà ngoại. Bà ngoại đã theo xe cứu thương xuống bệnh viện chăm cháu.

Bà ngoại và người thân khóc, thương xót bé Bảo Tr

Các y, BS đã cố gắng hết sức để cứu bé đồng thời mọi người quyên góp giúp bà cháu. Do vết thương quá nặng, sáng nay bé đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Nga My đã đến thăm viếng, động viên gia đình bé Bảo Tr. Về trách nhiệm chủ của con trâu, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.