Bị can truy nã đặc biệt bị bắt khi đang đi dạo tại công viên Cầu Giấy 20/12/2025 07:45

(PLO)- Sau hơn một năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản, Đặng Sử Đức bị Công an phường Cầu Giấy bắt giữ khi đang đi dạo tại công viên.

Sáng 20-12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cầu Giấy vừa bắt giữ Đặng Sử Đức (27 tuổi, trú xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa). Đây là đối tượng đang bị truy nã về tội cướp tài sản.

Đặng Sử Đức trốn truy nã về tội cướp tài sản đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, Đức từng thực hiện hành vi cướp tài sản rồi bỏ trốn. Ngày 18-6-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đức về tội danh trên. Do đối tượng trốn khỏi nơi cư trú, ngày 28-8-2024, Công an huyện Gia Lâm ra quyết định truy nã đặc biệt.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Cầu Giấy phát hiện Đức xuất hiện tại địa phương. Tổ công tác đã lên kế hoạch và bắt giữ thành công khi bị can đang đi dạo tại cổng công viên Cầu Giấy.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.