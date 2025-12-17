‘Long Tổng’ bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài 17/12/2025 19:45

(PLO)- Mặc dù đang bị truy nã về tội ma túy, Vàng Văn Ánh vẫn lấy biệt danh "Long Tổng", thường xuyên lên TikTok livestream khoe cuộc sống xa hoa trước khi bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài.

Chiều 17-12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh (32 tuổi, trú xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 đêm 16-12, tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và lực lượng an ninh sân bay khống chế, bắt giữ Ánh khi đối tượng này xuất hiện tại đây.

"Long Tổng" - Vàng Văn Ánh thời điểm bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, Vàng Văn Ánh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định truy nã số 01 từ ngày 18-1-2022 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Ánh hoạt động công khai trên mạng xã hội, sử dụng biệt danh "Long Tổng", thường xuyên livestream trên nền tảng TikTok để phô trương, khoe khoang về cuộc sống xa hoa, sang chảnh.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm một điện thoại di động, một căn cước công dân và một hộ chiếu.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ hình sự Vàng Văn Ánh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.