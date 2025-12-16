Người đàn ông trốn lệnh truy nã từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú 16/12/2025 19:33

(PLO)- Thời gian qua Phạm Vĩnh Tân ra nước ngoài trốn lệnh truy nã và đã trở về nước đến công an xin đầu thú.

Chiều 16-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) đã vận động được Phạm Vĩnh Tân (40 tuổi, quê ở khối Kim Khánh, phường Vinh Phú)- trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích, từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú.

Phạm Vĩnh Tân đã về nước và xin đầu thú. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, lúc 28 tuổi, Tân gây thương tích cho người khác và bị khởi tố. Khi đang được tại ngoại thì Tân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22-1-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (cũ) ra quyết định truy nã đối với Tân về tội cố ý gây thương tích.

Qua nắm tình hình, Công an phường Vinh Phú xác định Tân đang lẩn trốn tại nước ngoài. Cán bộ công an phường gặp gỡ người thân, vận động đưa Tân về nước đầu thú. Đồng thời, công an phường liên lạc, gửi thư cho Tân, trong đó phân tích, kiên trì vận động Tân sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 15-12, Tân đã về Việt Nam và đến công an phường Vinh Phú xin đầu thú.