Thấy vật nghi đạn pháo, thanh niên chở thẳng đến giao nộp công an 20/12/2025 09:37

(PLO)- Thanh niên ở Đắk Lắk chở một vật nghi là đạn pháo đến giao nộp công an.

Ngày 20-12, thông tin từ Công an xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một vật nghi là đạn pháo chưa nổ do người dân giao nộp.

Vật nghi đạn pháo được anh D bỏ trên xe chở đến giao nộp công an. Ảnh: C.A

Theo công an, qua kiểm tra ban đầu, vật thể này có hình dáng giống đạn pháo 105 mm, có nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra va chạm mạnh.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 ngày 19-12, anh TMD (28 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh, xã Tuy An Nam) đi làm rẫy thì phát hiện một vật lạ nghi là đạn pháo nằm lộ thiên.

Sau đó, anh D lấy vật này bỏ lên xe máy, chở thẳng đến trụ sở Công an xã Tuy An Nam để giao nộp. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuy An Nam đã lập biên bản, niêm phong hiện vật và báo cáo cấp trên để xử lý theo quy định.

Công an cũng tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn anh D, cũng như người dân trên địa bàn, khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh cần báo cho chính quyền địa phương; tuyệt đối không tự ý di chuyển những vật liệu này.