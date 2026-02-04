Ô tô 7 chỗ biến dạng sau cú tông vào xe hút bụi trên cao tốc Hạ Long – Móng Cái 04/02/2026 14:54

(PLO)- Xe ô tô 7 chỗ tông mạnh vào đuôi xe hút bụi trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, một người bị thương.

Ngày 4-2, thông tin từ Cục CSGT cho biết, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày tại Km78 cao tốc Hạ Long - Móng Cái, thuộc địa phận xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ và xe hút bụi.

Theo đó, ô tô con mang BKS 30M-941.xx do tài xế P.T.A (48 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển theo hướng Hạ Long đi Móng Cái. Khi đến Km78 thuộc địa phận xã Hải Hòa, xe này đâm vào xe hút bụi mang BKS 14CD-000.xx đang làm nhiệm vụ phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐX

Xe hút bụi do tài xế N.V.T (62 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến tài xế P.T.A bị gãy tay, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn. Tại hiện trường, hai ô tô hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Sau vụ việc, đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục CSGT) đã tới phân luồng, xử lý sự việc. Qua kiểm tra, cả hai tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.