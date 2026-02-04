Công an triệt phá đường dây buôn bán 28.657 sản phẩm thuốc lá điện tử 04/02/2026 12:24

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 4,8 tỉ đồng, 7 bị can đã bị bắt giữ để điều tra.

Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03), cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử trực tiếp lẫn trên không gian mạng quy mô lớn, doanh thu hàng tỉ đồng.

Bảy bị can gồm: Nguyễn Ngọc Quốc Uy (29 tuổi, cư trú tại Phường Vườn Lài, TP.HCM) - đối tượng cầm đầu. Ngoài ra, sáu bị can là nhân viên của của Uy gồm Lưu Võ Bảo Huân (25 tuổi), Nguyễn Lê Khánh Huy (24 tuổi), Nguyễn Thành Trung (22 tuổi), Nguyễn Trang Hoàng An (23 tuổi), Đoàn Văn Trường (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (26 tuổi, đều ngụ tại TP.HCM).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam bảy bị can để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, phòng PC03 Công an TP.HCM phát hiện đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ trên địa bàn TP và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Đường dây do một nhóm tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, sử dụng "shipper” để vận chuyển, giao hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử quy mô lớn; 7 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Khi phát hiện, các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử, chuẩn bị đưa ra thị trường, PC03 đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa. Lực lượng trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đeo bám chặt chẽ, đồng thời kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh.

Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 4,8 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định Uy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của sáu nhân viên.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Dữ liệu trích xuất cho thấy, từ tháng 1-2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về hơn 4 tỉ đồng, trong đó riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỉ đồng.

Thùng tinh dầu thu giữ khi khám xét cửa hàng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao. Kết quả giám định, định giá và dịch thuật bao bì sản phẩm đều xác định rõ đây là thuốc lá điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, Uy cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử. Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua...

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.