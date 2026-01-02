Phạt đến 10 triệu đồng hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử 02/01/2026 17:45

(PLO)- Nghị định 371/2025 bổ sung quy định quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; phạt đến 10 triệu đồng với hành vi sử dụng, chứa chấp các sản phẩm này.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 371/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nghị định 371/2025 có hiệu lực từ ngày 31-12-2025.

Từ ngày 31-12-2025, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, Nghị định 371/2025 bổ sung khoản 3, 4, 5 và khoản 6 vào sau khoản 2 Điều 2 của Nghị định 77/2013, qua đó làm rõ khái niệm và phạm vi quản lý đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các thiết bị liên quan.

Cụ thể, thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá điện tử, trong đó:

- Thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách thức khác nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít vào;

- Bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử được thiết kế để dùng một lần (không tái nạp dung dịch) hoặc để dùng nhiều lần (tái nạp dung dịch);

- Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc không chứa nicotine, có thể có một hoặc các chất: phụ gia, hương vị và hóa chất khác với mục đích sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay tổng hợp và bao gồm cả nicotinic alcaloid.

Thuốc lá nung nóng là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc chế, thuộc một trong các trường hợp:

- Thiết bị điện tử làm nóng trực tiếp thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá; Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó;

- Thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch thuốc lá điện tử theo quy định và thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế;

- Thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có tính năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà không đốt cháy.

Nghị định 371/2025 cũng làm rõ khái niệm thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử, thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá nung nóng hoặc các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự.

Đồng thời, định nghĩa thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên liệu chứa nicotine khác được sản xuất để chuyên sử dụng cho thiết bị thuốc lá nung nóng có hình dạng điếu thuốc lá hoặc các hình dạng khác.

Đáng chú ý, Nghị định 371/2025 bổ sung Điều 26a sau Điều 26 của Nghị định 117/2020, quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Theo đó, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi theo quy định.