An Giang: Bắt 1 phụ nữ dùng mạng xã hội xúc phạm danh dự cán bộ tòa án 04/02/2026 18:16

(PLO)- Dù không có tư cách là đương sự trong vụ án, nhưng Chi đã sử dụng mạng xã hội phát tán video và tài liệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều người công tác tại TAND khu vực 9 – An Giang.

Chiều 4-2, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa tống đạt Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Cẩm Chi (52 tuổi, ngụ phường Bình Đức) để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng ngày, qua khám xét nơi ở của bị can Chi, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Công an tống đạt Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Chi. Ảnh: TT

Thông tin ban đầu, bị can Chi là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trong một vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Dù không có tư cách là đương sự trong vụ án nêu trên, nhưng Chi đã sử dụng tài khoản Facebook “Cẩm Chi” và tài khoản Tiktok “cmchi41” phát tán nhiều video và tài liệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều người công tác tại TAND khu vực 9 – An Giang và nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Kết luận giám định của Sở VH&TT tỉnh An Giang xác định các video và nhiều trang tài liệu từ tài khoản Facebook “Cẩm Chi” có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân có liên quan.