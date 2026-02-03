Cựu trưởng thôn bị khởi tố vì viết bài xúc phạm người khác trên Zalo 03/02/2026 18:51

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 1 cựu trưởng thôn trên địa bàn vì nhiều lần viết bài xúc phạm người khác trên Zalo.

Ngày 3-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (36 tuổi, cựu trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk).

Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với bị can Đăng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Bị can Đăng bị khởi tố để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2023 đến hết tháng 6-2025, ông Đăng là Trưởng khu phố Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ). Từ tháng 7 đến tháng 10-2025, ông Đăng là Trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Trong khoảng thời gian trên, ông Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Những bài viết của ông Đăng đã xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo địa phương. Dù nhiều lần được tổ chức cơ sở và người dân trong khu phố góp ý nhưng ông Đăng vẫn tái phạm.