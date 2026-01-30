Khởi tố bị can Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố 30/01/2026 16:43

(PLO)- Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo những người trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người.

Chiều 30-1, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố.

Nguyễn Đình Thắng.

Trước đó, ngày 16-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự khủng bố xảy ra ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng (68 tuổi, nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài tại 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo những người trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11-6-2023 tại Đắk Lắk.

Ngày 30-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với VKSND tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định.