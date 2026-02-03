Triệt phá đường dây ghi lô đề lớn tại Hội An 03/02/2026 21:06

(PLO)- Đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề lớn tại khu vực Hội An, TP Đà Nẵng bị triệt phá.

Ngày 3-2, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã đấu tranh thành công một chuyên án.

Qua đó, công an đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và khu vực lân cận.

Từ công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS phát hiện một nhóm người có biểu hiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề.

Nhóm này hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội để giao dịch, liên lạc, nhận phơi đề hàng ngày.

Bảy người bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CA

Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, liên kết nhiều địa bàn, Phòng CSHS đã tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 2-2, Phòng CSHS phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan huy động chín tổ công tác đồng loạt ra quân, bắt quả tang chín người có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Nhóm người gồm: Nguyễn Thị Định (62 tuổi), La Thảo Uyên (41 tuổi), Huỳnh Thị Phương (41 tuổi), Võ Thị Xuân Lệ (58 tuổi), Đỗ Thị Huệ (65 tuổi), Nguyễn Thành Điệp (32 tuổi), Nguyễn Thanh Việt (23 tuổi), LVV (39 tuổi) và NTT (35 tuổi). Những người này ngụ tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và xã Nông Sơn.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 11 điện thoại di động, hơn 77 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy, Định và Điệp là người cầm đầu, tổ chức ghi bán lô đề từ khoảng đầu tháng 10-2025 đến nay. Hàng ngày, những người này sử dụng Zalo và tin nhắn SMS để nhận, chuyển phơi đề cho khoảng trên 30 con bạc tại khu vực Hội An, phường Điện Bàn và xã Nông Sơn.

Riêng trong ngày 2-2, tổng số tiền nhóm này sử dụng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây từ khi hoạt động đến nay lên tới hơn 20 tỉ đồng.

Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Định, Uyên, Lệ, Phương, Huệ, Điệp và Việt để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối với NTT và LVV, do số tiền đánh bạc trong ngày dưới 5 triệu đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Hiện, Phòng CSHS tiếp tục triệu tập, làm việc với những người liên quan, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.