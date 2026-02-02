Trốn truy nã ở Campuchia, thanh niên về Việt Nam đầu thú nhưng không thể nhập cảnh 02/02/2026 20:20

(PLO)- Thanh niên ở Đà Nẵng trốn truy nã ở Campuchia, khi ra đầu thú thì không thể nhập cảnh vào Việt Nam theo đường chính ngạch.

Ngày 2-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa bắt tạm giam Trịnh Ngọc Đạt Dương (30 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với Trịnh Ngọc Đạt Dương. Ảnh: CA

Trước Công an TP Đà Nẵng, ngày 9-7-2025, chị NHD (26 tuổi, ngụ xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) quen biết Dương qua mạng xã hội. Sau đó vài ngày, Dương hẹn chị D đến nhà Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ăn nhậu.

Tại đây, Dương mang theo ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, ketamin, còn Vương chuẩn bị các dụng cụ để tổ chức cho chị D sử dụng trái phép chất ma túy, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái mất ý thức. Sau đó, chị D đến công an trình báo.

Tháng 10-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Vương và Dương. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, Dương vắng mặt nơi cư trú, không rõ tung tích.

Ngày 24-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đối với Dương. Tuy nhiên, bị can tiếp tục vắng mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị rà soát, xác định Dương đang lẩn trốn tại Campuchia nên vận động bị can này ra đầu thú.

Ngày 31-1, Dương liên hệ xin ra đầu thú nhưng không thể nhập cảnh về Việt Nam theo đường chính ngạch do không có hộ chiếu. Công an TP Đà Nẵng phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sa Mát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đưa Dương từ Campuchia về Việt Nam.