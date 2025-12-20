Vi phạm hàng loạt lỗi giao thông, một shipper bị phạt 30 triệu đồng 20/12/2025 16:52

(PLO) – Một shipper ở Thanh Hóa bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng do điều khiển xe không gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.

Ngày 20-12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin anh Ngô Đăng H là shipper vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Trước đó, qua công tác tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngày 18-12, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành xác minh và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một shipper vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Người vi phạm được xác định là anh Ngô Đăng H (21 tuổi), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) làm nghề shipper, chuyên giao hàng trên địa bàn phường Hạc Thành.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định anh H đã vi phạm nhiều lỗi gồm: Điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không có giấy phép lái xe theo quy định.

Anh Ngô Đăng H và chiếc xe máy vi phạm giao thông. Ảnh: T.THỌ

Với các lỗi vi phạm nêu trên, anh Ngô Đăng H bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, việc kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.