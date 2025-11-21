Những lỗi vi phạm nào gây tai nạn giao thông nhiều nhất ở TP.HCM? 21/11/2025 10:42

(PLO)- Trong tháng 11, lỗi vi phạm gây tai nạn giao thông nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, dừng đỗ sai quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai thông điệp tuyên truyền tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2025, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2025.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các đoàn thể thành viên, các sở, ban, ngành TP và UBND - Ban An toàn giao thông phường, xã, đặc khu quan tâm triển khai đến các đơn vị trực thuộc; cán bộ, công chức, người lao động; đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức hoạt động tuyên truyền trong nhà trường về nguy cơ, hậu quả TNGT và các biện pháp phòng tránh TNGT; dành 1 phút tưởng niệm, đọc hoặc phát thông điệp vào lễ chào cờ sáng thứ Hai, ngày 24-11. Đồng thời, phát thông điệp trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần lễ từ ngày 24-11 đến ngày 28-11.

Tháng 11, TP.HCM xảy ra 1.926 vụ TNGT.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM ngày 20-11, ông Mai Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, theo thống kê, trong 11 tháng, TP đã xảy ra 1.926 vụ TNGT (kể cả va chạm), làm chết 961 người, bị thương 1.121 người.

Trong tháng 11, lỗi vi phạm gây TNGT nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn (14.967 trường hợp), chạy quá tốc độ cho phép (12.086 trường hợp), dừng đỗ sai quy định (10.330 trường hợp)…

Thời gian qua, TP xảy ra hai trường hợp TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại giao lộ giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú (xã Phước Thành) vì lỗi vi phạm nồng độ cồn (3 người chết) và vụ xe ô tô đầu kéo không chú ý quan sát khi rẽ phải (3 người chết).

CSGT thường xuyên ra quân kiểm tra các phương tiện.

Sở Xây dựng đánh giá, TNGT vẫn cao là một vấn đề hệ thống, không thể chỉ giải quyết bằng xử phạt mà còn bao gồm ý thức người dân; hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông; đào tạo lái xe; phương tiện…