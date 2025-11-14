Tưởng niệm hơn 8.700 người mất vì tai nạn giao thông 14/11/2025 12:17

(PLO)- Các cơ sở giáo dục ở tỉnh Lâm Đồng có 1 phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào Lễ chào cờ sáng thứ hai, ngày 17-11-2025.

Mỗi năm, trên thế giới lại tưởng niệm 1,3 triệu người đã vĩnh viễn nằm lại trên các cung đường và khoảng 50 triệu người vì tai nạn giao thông (TNGT), một con số vô cùng đau thương.

Vụ TNGT thảm khốc tại Bình Thuận nay là Lâm Đồng. Ảnh PN.

Tang thương và hậu quả khủng khiếp

Tại Việt Nam, chỉ trong 10 tháng đầu năm nay, hơn 8.700 người đã tử vong vì TNGT, hơn 10 ngàn người khác mang thương tật suốt đời. Đặc biệt, gần 800 trẻ em đã thiệt mạng, để lại những nỗi đau dai dẳng, không thể chữa lành cho hàng ngàn gia đình.

Trong bối cảnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi đến toàn bộ các cấp chính quyền, đơn vị và nhà trường, phát động các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2025.

TNGT luôn gây hậu quả tang thương và khủng khiếp. Ảnh PN.

Thông qua các ấn phẩm và câu chuyện chân thực, Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải truyền thông sâu rộng về hậu quả khủng khiếp của TNGT bởi TNGT không chỉ là những con số trên báo cáo; nó là bi kịch tan vỡ, là vết thương thể chất và tinh thần mà nạn nhân và thân nhân phải gánh chịu suốt cuộc đời.

Từ câu chuyện về một người cha mất con, một người vợ mất chồng, hay những thanh niên trẻ bị TNGT tước đoạt sinh mạng, cả xã hội phải nhìn nhận: TNGT đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở lứa tuổi sung mãn nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế và làm hoen ố hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện.

Ngày 16-11 năm nay, với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm, bày tỏ niềm thương xót sâu sắc nhất.

Mặc niệm vì người đang sống

Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở giáo dục dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT vào Lễ chào cờ sáng thứ hai ngày 17-11-2025. Phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần, từ ngày 17-23.11.

Học sinh Trường Lê Quý Đôn, TP.HCM tưởng niệm nạn nhân bị TNGT. Ảnh TL.

Thông điệp an toàn giao thông sẽ được lan tỏa mạnh mẽ: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, “Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một giây, chậm cả đời”, “Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ”. Đó là những mệnh lệnh đạo đức, là nền tảng để mỗi người tự giác xây dựng văn hoá giao thông an toàn, văn minh.

“Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, để cùng xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm gương về việc thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hoá giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất, mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi.

Một vụ TNGT đường sắt. Ảnh PN.

Tưởng niệm không phải là để than khóc, mà là để đánh thức ý thức cho hiện tại. Phía sau mỗi con số thống kê lạnh lùng là một câu chuyện tan vỡ, một gia đình khuyết vắng.

Chúng ta không thể mang người đã khuất trở về nhưng có thể kiến tạo một hành trình an toàn cho những người đang sống. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động bằng sự quý trọng tuyệt đối sinh mệnh của chính mình và cộng đồng bởi ý thức an toàn chính là ngọn đèn thắp sáng trên con đường đi tới một tương lai không còn nước mắt, không còn tang thương…