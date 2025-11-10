Nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế không giữ khoảng cách an toàn 10/11/2025 10:31

(PLO)- Các vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc và trong đô thị thời gian qua cho thấy: Chỉ một giây bất cẩn, không giữ khoảng cách an toàn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Gần đây nhất, ngày 15-9 trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 (hướng Hà Nội - Thanh Hóa), xảy ra vụ tai nạn giữa 5 xe ô tô. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương và cả 5 phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế không giữ khoảng cách an toàn, khi xe trước giảm tốc, các xe phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: CTV

Tại TP.HCM, Phòng CSGT (PC08) cho biết thời gian qua cũng liên tiếp ghi nhận các vụ tai nạn liên hoàn. Từ ngày 15-12-2024 đến 17-7-2025, TP.HCM xảy ra 56 vụ, làm 15 người chết và 23 người bị thương. Một trong những nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người lái xe phía sau không giữ khoảng cách an toàn.

Theo quy định tại Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng chiều. Ở nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, tài xế phải tuân thủ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển.

Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe theo quy định hiện hành.

Trong điều kiện đường khô ráo, bằng phẳng, tầm nhìn tốt, khoảng cách an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định: Tốc độ 60 km/h cách 35 m; trên 80 km/h cách 55 m; trên 100 km/h cách 70 m; trên 120 km/h cách 100 m.

Khi đường trơn, mưa, sương mù hoặc tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải tăng thêm khoảng cách an toàn để bảo đảm xử lý tình huống.

Theo Cục Đường bộ, việc giữ khoảng cách an toàn giúp hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều tài xế vẫn chủ quan, chạy bám đuôi, không làm chủ được tốc độ.