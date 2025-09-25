Đề nghị chiếu video tuyên truyền về tai nạn giao thông khi dạy lái xe 25/09/2025 09:04

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe trình chiếu các video clip tuyên truyền về ATGT cho học viên thông qua các buổi học lý thuyết lái xe.

Công an TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn TP.HCM phối hợp tuyên truyền kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông (TNGT) cho học viên.

Việc này nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh TNGT cho người tham gia giao thông, đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa Phòng CSGT với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trong thực hiện quy trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe.

Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị đào tạo trình chiếu clip kỹ năng lái xe an toàn trong các buổi học lý thuyết. Ảnh: TN

Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng tránh TNGT trong quá trình đào tạo học viên.

Cụ thể về các nội dung như kỹ năng lái xe an toàn; kỹ năng phán đoán và xử lý tình huống; nhận biết và phòng tránh TNGT liên quan điểm mù của xe ô tô; các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ...

Triển khai trình chiếu các video clip tuyên truyền do Ban ATGT, Cục CSGT, Phòng CSGT cung cấp thông qua các buổi học lý thuyết, sinh hoạt chuyên đề cho học viên và tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, căn tin...

Các video clip tuyên truyền đính kèm tại đường liên kết và mã QR sau:

Mã QR đăng tải các clip tuyên truyền.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu Phòng CSGT tiếp tục nghiên cứu xây dựng và cung cấp các video clip, ấn phẩm tuyên truyền về trật tự, ATGT đường bộ cho các các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ công tác tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học viên.

Công an TP.HCM đề nghị Ban Giám đốc các cơ sở đào tạo và trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn TP.HCM quan tâm, chỉ đạo phối hợp thực hiện.