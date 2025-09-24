TP.HCM nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông 24/09/2025 21:17

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có đề xuất sửa đổi luật, bổ sung hình phạt lao động công ích.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý III-2025.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Công an TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND TP trình Chính phủ báo cáo kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; trong đó, nghiên cứu đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như lao động công ích.

Công an TP cần chỉ đạo lực lượng CSGT chủ trì, phối hợp Công an cấp xã tăng cường xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông, tập trung xử lý vi phạm theo 6 nhóm chuyên đề đã được Bộ Công an chỉ đạo từ đầu năm 2025.

Đồng thời tham mưu đề xuất, kiến nghị phương án về tăng cường trách nhiệm của công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm với các phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ.

TP.HCM đang nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích với lỗi vi phạm giao thông.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm phát hiện và có giải pháp xử lý sớm các vấn đề bất cập liên quan đến bảo đảm ATGT của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND TP xây dựng và triển khai Đề án "Thành phố an toàn giao thông" trên địa bàn. Trong đó, lưu ý lộ trình thúc đẩy chuyển đổi phương tiện cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng, kế hoạch tuyên truyền về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải và lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, bảo đảm khả thi. Tham mưu trình UBND TP kế hoạch, tuyên truyền, vận động để lấy lại đường cho người đi bộ.

Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục các điểm xung yếu trên hệ thống cầu, hầm, đường ngang đường sắt.

Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch quản lý với học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy có dung tích nhỏ hơn 50 phân khối...

UBND và Ban ATGT cấp xã sẽ được kiện toàn, đảm nhận vai trò trực tiếp xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT tại cơ sở, nhất là các địa phương có đường sắt đi qua.