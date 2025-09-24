Người dân được lưu thông qua cầu Phong Châu mới 24/09/2025 21:12

(PLO)- Ngay khi cầu phao Phong Châu phải tạm ngắt do lưu tốc dòng chảy sông Hồng lên cao, chỉ huy cầu Phong Châu mới đã tạo điều kiện để người dân qua cầu mới.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công Binh chiều 24-9 cho biết, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về lớn khiến lưu tốc dòng chảy sông Thao trên 2m/s, không bảo đảm an toàn khi vận hành cầu phao. Vì vậy, Lữ đoàn 249 đã cắt cầu phao và tạm dừng cho xe qua cầu phao từ 16 giờ cùng ngày.

Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi thời tiết khí hậu thủy văn, khi đủ điều kiện an toàn sẽ nối lại cầu hoặc bảo đảm phà quân sự và thông báo sớm nhất đến người dân.

Người dân lưu thông qua cầu Phong Châu mới chiều 24-9. Ảnh: NGUYỄN HINH

Tại khu vực cầu Phong Châu mới chiều nay, chỉ huy công trường đã tạo điều kiện cho người dân, các phương tiện xe đạp, xe máy được phép đi qua cầu. Đơn vị thi công cũng khuyến cáo người dân lưu thông qua cầu không dừng lại chụp ảnh, quay phim.

Nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi được lưu thông qua cầu Phong Châu mới. Đến thời điểm hiện tại, cầu Phong Châu mới đã gần như hoàn thiện và dự kiến khánh thành, đi vào hoạt động từ ngày 28-9 tới đây.