Toàn cảnh cầu Phong Châu mới trước ngày khánh thành
(PLO)- Sau hơn 10 tháng thi công, cầu Phong Châu mới đã gần như hoàn thành toàn bộ, chuẩn bị được khánh thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9-2025.
Dự kiến ngày 28-9 tới, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ khánh thành cầu Phong Châu mới, tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 32C sẽ được nối lại sau một năm xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu tháng 9-2024.
Ghi nhận của pv PLO ngày 22-9 cho thấy, cầu Phong Châu mới đã gần như hoàn thiện toàn bộ các hạng mục. Lực lượng thi công cũng đang tháo dỡ dần các phương tiện, máy móc thi công để chuẩn bị cho ngày khánh thành, thông cầu.