Toàn cảnh cầu Phong Châu mới trước ngày khánh thành 22/09/2025 17:12

(PLO)- Sau hơn 10 tháng thi công, cầu Phong Châu mới đã gần như hoàn thành toàn bộ, chuẩn bị được khánh thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9-2025.

Dự kiến ngày 28-9 tới, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ khánh thành cầu Phong Châu mới, tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 32C sẽ được nối lại sau một năm xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu tháng 9-2024.

Ghi nhận của pv PLO ngày 22-9 cho thấy, cầu Phong Châu mới đã gần như hoàn thiện toàn bộ các hạng mục. Lực lượng thi công cũng đang tháo dỡ dần các phương tiện, máy móc thi công để chuẩn bị cho ngày khánh thành, thông cầu.

Video: Toàn cảnh cầu Phong Châu mới trước ngày khánh thành

Hơn 10 tháng thi công, cầu Phong Châu mới đang dần hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng từ thảm nhựa, kẻ sơn, hoàn thiện mặt đường... trước khi tổ chức khánh thành dự kiến vào ngày 28-9.

Tuyến quốc lộ 32C huyết mạch đã bị gián đoạn suốt một năm qua nay chuẩn bị được nối lại khi cầu Phong Châu mới được đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ đáp ứng mong mỏi của người dân, là tuyến giao thông chính kết nối vùng hai bên bờ sông Thao.

Trên mặt cầu, công nhân vẫn đang miệt mài thi công, hoàn thiện nốt các phần việc còn lại.

Khối lượng máy móc phục vụ thi công cầu cũng đã được tháo dỡ dần, di chuyển để chuẩn bị cho ngày khánh thành.

Cầu Phong Châu mới dài khoảng 652m, kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Mặt cầu rộng 20,5m, phù hợp với nền đường hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư.