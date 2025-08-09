Kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, Thủ tướng yêu cầu thông xe đầu tháng 10 09/08/2025 15:40

(PLO)- Đến thăm, tặng quà, động viên và biểu dương các đơn vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe cầu Phong Châu đúng tiến độ.

Ngày 9-8, tiếp tục kiểm tra, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu; cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu. Ảnh: VGP

Phấn đầu đầu tháng 10 thông xe cầu Phong Châu

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110 m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Hiện các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28-8 hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Kiểm tra tiến độ, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Phong Châu mới, Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này để lại nhiều kinh nghiệm quý.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị liên quan khi kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: VGP

Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12. Ông đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ.

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh - đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Ngoài ra, Thủ tướng cũng thăm, tặng quà động viên, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng).

Thủ tướng nêu rõ gần một năm qua, kể từ khi cầu Phong Châu bị sập đơn vị đã kịp thời cơ động lực lượng, tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức bắc cầu phao và bảo đảm giao thông qua cầu, phà cho hàng triệu lượt xe qua cầu thuận lợi.

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

"Hình ảnh người chiến sĩ Công binh trên cầu phao Phong Châu đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Nhân dân; công việc của Binh chủng Công binh nói chung và Lữ đoàn 249 nói riêng là công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước”.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh, cho biết chuyến thăm của Thủ tướng không chỉ là sự động viên, khích lệ kịp thời mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nói chung và Binh chủng Công binh nói riêng.

Thủ tướng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh.

﻿Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Sự quan tâm này là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mở ra hành lang phát triển dọc sông Đà

Trưa cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đánh giá cao đề xuất, người đứng đầu Chính phủ cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Phú Thọ. Ảnh: VGP

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm.

Các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.