Thủ tướng: Phải hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên vào ngày 19-8 09/08/2025 14:25

(PLO)- Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án.

Sáng 9-8, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà. Ảnh: VGP

Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà và vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ, tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động, cũng như sự hỗ trợ, động viên của lực lượng các bên.

Đến nay, việc lắp dựng cột VT404 cao 98 m đã hoàn thành, với tổng khối lượng 300 tấn sắt thép; đang tiến hành kéo dây…

Thủ tướng động viên các lực lượng thi công tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130 m, nặng 360 tấn. Ảnh: VGP

Thủ tướng đồng thời lưu ý các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khoẻ người lao động trong điều kiện nắng nóng; Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 2 bố trí lực lượng quân đội triển khai các công tác bảo đảm hậu cần phục vụ thi công như dựng lán trại dã chiến, hỗ trợ lương thực, nước uống, hỗ trợ kéo dây...

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị vận dụng, phát huy những kinh nghiệm tốt từ việc thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối để thi công nhanh công trình này.

Thủ tướng tặng quà và biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động. Ảnh: VGP

Sau khi thị sát công trường, ngay tại xã Dân Chủ, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án.

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công hồi tháng 3-2025, Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng và đến nay điều này chuẩn bị thành hiện thực.

Làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Thủ tướng yêu cầu dứt khoát đến 19-8 phải hoàn thành dự án. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các chủ thể liên quan đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa; đã quyết liệt rồi, quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trên toàn tuyến.

Cùng với đó, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; thành lập tổ chỉ huy tiền phương để chỉ đạo triển khai dự án.

Thủ tướng thăm hỏi các hộ dân khi đi kiểm tra dự án. Ảnh: VGP

Đồng thời, huy động nhà thầu phụ tại địa phương; điều chuyển lực lượng từ các nơi khác cho dự án; huy động sự hỗ trợ lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp, lực lượng công an, quân đội… cho dự án; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành dự án.

Thủ tướng nêu rõ tổ chỉ huy tiền phương do Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN làm Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực là Tổng Giám đốc EVN, các thành viên là hai Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai và Phú Thọ, Thứ trưởng Quốc phòng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Quân khu 2.