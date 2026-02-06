Tạm ngưng phương tiện lưu thông nhiều tuyến đường trong trung tâm TP.HCM 06/02/2026 16:12

(PLO)- Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố để phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo PC08, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, PC08 thông báo thông tin một số hoạt động như sau:

Hội Hoa Xuân thành phố lần thứ 46

Thời gian tổ chức: Trong 12 ngày, từ ngày 10-2-2026 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến ngày 21-2-2026 (nhằm mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lễ Khai mạc: Lúc 18 giờ 30 ngày 10-2-2026 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Lễ Bế mạc: Lúc 17 giờ 30 ngày 21-2-2026 (nhằm mùng 5 Tết Bính Ngọ).

Địa điểm: Công viên Tao Đàn, số 55C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM (cổng chính tại đường Trương Định).

Từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 10-2-2026 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) để phục vụ tổ chức Lễ Khai mạc Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46.

Người dân có thể di chuyển theo lộ trình thay thế: Trương Định – Nguyễn Du – CMT8 – tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: VĂN THUẬN

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ - năm 2026

Thời gian thi công: 12 ngày, từ ngày 3-2-2026 (16 tháng Chạp) đến ngày 14-2-2026 (27 tháng Chạp).

Thời gian phục vụ: 8 ngày, khai mạc lúc 17 giờ, ngày 15-2-2026 (28 tháng Chạp) và phục vụ đến 22 giờ, ngày 22-2-2026 (Mùng 6 Tết).

Thời gian thu dọn: 2 ngày, từ 23 giờ, ngày 22-2-2026 (Mùng 6 Tết) đến 6 giờ, ngày 24-2-2026.

Địa điểm: Làn xe ô tô đường Lê Lợi (được chia thành 3 đoạn gồm: Từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu thuộc phường Sài Gòn, Bến Thành; sân khấu khai mạc tại giao lộ Nguyễn Huệ + Lê Lợi).

Người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế như sau: Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức cho Lễ hội trên, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Đường hoa Thành phố – Tết Bính Ngọ năm 2026

Thời gian phục vụ Đường hoa: từ 19 giờ, ngày 15-2-2026 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (nhằm 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Thời gian thi công và thu dọn: Thi công: từ 7 giờ ngày 28-1-2026 đến 12 giờ ngày 15-2-2026; Thu dọn: từ 22 giờ ngày 22-2-2026 đến 6 ngày 23-2-2026.

Thời gian Hội đồng nghệ thuật Thành phố nghiệm thu Đường hoa: lúc 16 giờ ngày 13-2-2026.

Thời gian Hội đồng phúc khảo chương trình Khai mạc: lúc 18 giờ ngày 13-2-2026.

Địa điểm: Trục đường Nguyễn Huệ (đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ + Lê Lợi đến đầu giao lộ Nguyễn Huệ + Tôn Đức Thắng), phường Sài Gòn.

Lễ Khai mạc: Lúc 19 giờ, ngày 15-2-2026 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

PC08 lưu ý một số nội dung liên quan hạn chế phương tiện phục vụ Đường hoa Nguyễn Huệ như sau:

Trong thời gian thi công và thu dọn, tạm ngưng lưu thông tất cả các loại phương tiện quay đầu xe tại vị trí quay đầu trên đường Nguyễn Huệ tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng.

Trong suốt thời gian phục vụ Nhân dân, tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe trên đường Nguyễn Huệ (toàn trục đường Nguyễn Huệ chuyển thành đường đi bộ).

Từ 17 giờ đến 22 giờ, ngày 13-2-2026 , tạm ngưng các phương tiện lưu thông qua giao lộ Lê Lợi + Nguyễn Huệ phục vụ Hội đồng phúc khảo chương trình Khai mạc.

tạm ngưng các phương tiện lưu thông qua giao lộ Lê Lợi + Nguyễn Huệ phục vụ Hội đồng phúc khảo chương trình Khai mạc. Từ 17 giờ đến 22 giờ, ngày 13-2-2026, tạm ngưng các phương tiện lưu thông qua giao lộ Lê Lợi + Nguyễn Huệ phục vụ Hội đồng phúc khảo chương trình Khai mạc.

Từ 15 giờ đến 23 giờ, ngày 15-2-2026; từ 7 giờ 30 đến 23 giờ các ngày, từ ngày 16-2-2026 đến ngày 21-2-2026 và từ 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày 22-2-2026, tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ phục vụ tổ chức Bế mạc.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực và tuyến đường tổ chức các hoạt động.