Cấm ô tô rẽ trái theo giờ từ đường Lê Khả Phiêu gây ùn ứ, TP.HCM điều chỉnh phương án 29/01/2026 18:59

(PLO)- Sở Xây dựng nhận thấy xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông, phương tiện di chuyển chậm trên đường Lê Khả Phiêu sau khi cấm ô tô rẽ trái.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau khi triển khai cấm ô tô rẽ trái theo giờ từ đường Lê Khả Phiêu, xã Bình Chánh vào đường Bùi Thanh Khiết và đường Đoàn Nguyễn Tuấn đã xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông. Các phương tiện di chuyển chậm trên đường Lê Khả Phiêu đoạn từ đường Tân Túc đến đường Bùi Thanh Khiết và từ đường Đinh Đức Thiện đến đường Bùi Thanh Khiết.

Sở Xây dựng đánh giá nguyên nhân ùn ứ là do có tình trạng phương tiện vận tải quay đầu xe tại giao lộ.

Đối với các phương tiện lưu thông trên đường Lê Khả Phiêu, việc tách 1 pha đèn cho xe 2 bánh rẽ trái vào đường Bùi Thanh Khiết và đường Đoàn Nguyễn Tuấn giúp nâng cao an toàn cho người điều khiển xe 2 bánh. Tuy nhiên, việc này dẫn đến tăng thời gian dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Khả Phiêu.

TP.HCM cấm ô tô rẽ trái theo giờ từ đường Lê Khả Phiêu vào đường Bùi Thanh Khiết.

Ngoài ra, việc cấm ô tô rẽ trái từ đường Lê Khả Phiêu vào đường Đoàn Nguyễn Tuấn trong các khung giờ cao điểm dẫn đến tình trạng xe ô tô tập trung đến giao lộ Lê Khả Phiêu - Đinh Đức Thiện rẽ trái làm cản trở giao thông cho các xe đi thẳng gây ùn ứ giao thông trên đường Lê Khả Phiêu (đoạn từ đường Tân Túc đến đường Đinh Đức Thiện).

Do đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an TP.HCM, UBND xã Bình Chánh để đánh giá và thống nhất bổ sung một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình giao thông tại giao lộ nêu trên.

Cụ thể như sau: Điều chỉnh biển báo “cấm xe ô tô rẽ trái” trên đường Lê Khả Phiêu vào đường Bùi Thanh Khiết và đường Đoàn Nguyễn Tuấn thành biển báo “cấm rẽ trái” đối với xe ô tô tải trong các khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ , từ 11 giờ đến 13 giờ, từ 16 giờ đến 19 giờ. Đồng thời, lắp đặt bổ sung biển báo “cấm ô tô quay đầu xe” trên đường Lê Khả Phiêu trên 2 hướng lưu thông.

TP cũng tiến hành cải tạo vỉa hè đường Lê Khả Phiêu để tăng chiều dài làn đường cho xe 2 bánh dừng, chờ rẽ trái; bổ sung biển viết bằng chữ để tăng cường chỉ dẫn cho người điều khiển xe 2 bánh lưu thông theo đúng pha đèn tín hiệu giao thông.

Đồng thời, lắp đặt dải phân cách bằng thép trên đường Lê Khả Phiêu theo 2 hướng lưu thông để tách riêng phần đường ô tô và phần đường hỗn hợp; Lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông cho xe máy đi thẳng trên trụ đèn tín hiệu giao thông.