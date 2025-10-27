TP.HCM chuẩn bị xây cầu Hiệp Ân 2, cấm xe ô tô lưu thông gần 1 năm 27/10/2025 18:34

(PLO)- Kể từ ngày 28-10-2025 đến ngày 23-9-2026, cấm xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Duy, cầu Hiệp Ân 2 để phục vụ thi công.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có thông báo về việc tổ chức giao thông phục vụ thi công gói thầu xây lắp 2 - cầu Hiệp Ân 2.

Việc tổ chức này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công Gói thầu xây lắp 2 - cầu Hiệp Ân 2 thuộc dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi trên địa bàn quận 8 cũ.

Kể từ ngày 28-10-2025 đến ngày 23-9-2026, cấm xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Duy (đoạn từ số nhà 542, phường Chánh Hưng đến số nhà 638, phường Phú Định, bao gồm cầu Hiệp Ân 2).

TP.HCM chuẩn bị xây cầu Hiệp Ân 2 thuộc dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi trên địa bàn quận 8 cũ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Hướng từ đường Cao Xuân Dục đến cầu Hiệp Ân 2 (phía phường Phú Định): đường Nguyễn Duy → đường Phong Phú → đường Tùng Thiện Vương → đường Xóm Củi → đường Hưng Phú → đường Dã Tượng → đường Nguyễn Duy.

Hướng từ đường Dã Tượng đến cầu Hiệp Ân 2 (phía phường Chánh Hưng): đường Nguyễn Duy → đường Dã Tượng → đường Hưng Phú → đường Xóm Củi → đường Bình Đông → đường Vạn Kiếp → đường Cao Xuân Dục → đường Nguyễn Duy.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng thông báo về việc tổ chức giao thông phục vụ thi công hạng mục sửa chữa cầu giao thông trên cống Tân Kiên (đường Dương Đình Cúc, xã Tân Nhựt) thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh

Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công, kể từ ngày 28-10 đến ngày 27-11, cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu theo cả hai hướng lưu thông.

Kể từ ngày 28-11 đến ngày 28-12, cấm các loại xe ô tô có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu theo cả hai hướng.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Lộ trình 1: đường Dương Đình Cúc - đường Nguyễn Cửu Phú - đường Hưng Nhơn - đường Lê Khả Phiêu - đường Dương Đình Cúc.

Lộ trình 2: đường Dương Đình Cúc - đường Nguyễn Cửu Phú - cầu Chợ Đệm - đường Nguyễn Hữu Trí - đường Lê Khả Phiêu - đường Dương Đình Cúc.