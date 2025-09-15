6 tuyến đường ở TP.HCM cấm xe tải nặng lưu thông vào giờ cao điểm 15/09/2025 11:23

(PLO)- Các tuyến đường ĐT743a, Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài, Thống Nhất, trục chính Đông - Tây, Đỗ Mười, Lê Đức Anh chính thức cấm xe tải nặng lưu thông vào giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

UBND phường Đông Hòa, TP.HCM vừa có thông tin về việc triển khai phân luồng giao thông và thời gian áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên các tuyến đường ĐT743a (từ Quốc lộ 1K đến Mỹ Phước - Tân Vạn), Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (từ ĐT743a đến Quốc lộ 1A) và Thống Nhất, trục chính Đông - Tây.

Cụ thể, đường ĐT743a và đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài, cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn (trừ phương tiện kéo rơ-mooc và xe sơ-mi rơ- mooc) lưu thông từ 11 giờ - 13 giờ và cấm phương tiện kéo rơ-mooc và xe sơ-mi rơ- mooc lưu thông từ 6 giờ - 8 giờ; 16 giờ 30 - 18 giờ 30; cấm đỗ xe đối với ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 2,5 tấn.

Đường Thống Nhất (từ Quốc lộ 1K đến quốc lộ 1A, đã bao gồm một đoạn đường trục chính Đông - Tây) cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn; cấm đỗ xe đối với ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 2,5 tấn.

Thời gian áp dụng cấm xe trên 4 tuyến đường kể trên bắt đầu từ ngày hôm nay (15-9).

UBND phường đề nghị Công an thành phố chỉ đạo Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra thường xuyên trên tuyến đường ĐT743a, Thống Nhất, Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài để phát hiện và xử lý ngay các hành vi vi phạm của các phương tiện lưu thông vào khung giờ trên.

Theo đó, trong thời gian qua, tuyến đường ĐT743A, Thống Nhất, Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài trên địa bàn phường Đông Hòa thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, đặc biệt đã có 1 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Ban ATGT phường đã họp và thống nhất triển khai phương án phân luồng giao thông giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hòa phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ trên đường ĐT743a, Thống Nhất, Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài. Qua triển khai thực hiện đã góp phần giảm ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm, tạo sự thuận tiện giao thông cho nhân dân trên địa bàn phường và nhân dân ở khu vực khác đến.

Đường Đỗ Mười và Lê Đức Anh cấm xe tải nặng, xe khách lưu thông giờ cao điểm.

Ngoài ra, từ ngày 13-9, TP.HCM tiến hành cấm xe ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông trên phần đường hỗn hợp đường Đỗ Mười và đường Lê Đức Anh trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ theo hai hướng lưu thông.

Đồng thời, hạn chế tốc độ 30 km/h đối với xe ô tô tải, xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên phần đường hỗn hợp của 2 tuyến đường.

Trong thời gian qua, tình trạng các loại xe tải nặng, xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông vào phần đường hỗn hợp tuyến đường Đỗ Mười (đoạn từ nút giao thông Thủ Đức đến nút giao An Sương), đường Lê Đức Anh (đoạn từ nút giao An Sương đến nút giao An Lạc) gây mất an toàn giao thông, xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Việc điều chỉnh tổ chức lưu thông theo phương án nêu trên nhằm hạn chế các loại xe tải nặng, xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường này.