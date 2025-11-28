Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm 28/11/2025 19:56

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa đồng ý tiếp tục áp dụng phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã báo cáo đánh giá hiệu quả giai đoạn thí điểm từ tháng 3 đến tháng 8-2025. Trong thời gian này, việc hạn chế xe trên 16 chỗ vào phố cổ trong các khung giờ 6h30 – 8h30 và 16h30 – 18h30 nhận được sự đồng tình của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành, không di chuyển vào khu vực cấm.

Nhờ đó, giao thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm thông thoáng hơn, không còn tình trạng xung đột, ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. “Phương án thí điểm đã đạt mục tiêu giảm ách tắc giao thông, tạo không gian văn minh, thân thiện cho du khách”, Sở Xây dựng nêu.

Từ kết quả này, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Hà Nội tiếp tục duy trì việc hạn chế xe trên 16 chỗ và nghiên cứu mở rộng phạm vi cấm tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Chấp thuận đề xuất trên, UBND TP Hà Nội giao ngành giao thông xây dựng phương án phân luồng, bố trí các điểm trung chuyển phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.