Xác định được nhà đầu tư dự án BT cầu Trần Hưng Đạo 18/12/2025 12:39

(PLO)- Hà Nội tìm được nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng theo hình thức BT.

UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Theo quyết định, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên của Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng, có chiều dài khoảng 4,18 km. Điểm đầu tuyến tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn.

Hình ảnh mô phỏng cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng. Ảnh: V.LONG

Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành. Kết cấu cầu chính dạng vòm thép, với hình dáng vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại, tạo hình mang biểu tượng vô cực. Cầu bảo đảm quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ.

Toàn tuyến dự án bao gồm 3 nút giao. Cụ thể, một nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư và Nguyễn Khoái; một nút giao với đường đê Tả Hồng và đường Cổ Linh; một nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Theo phương án được phê duyệt, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 8.190 tỉ đồng. Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để thực hiện dự án, trong đó 15% là vốn chủ sở hữu và 85% là vốn vay cùng các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực hai bên sông Hồng, tạo tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân khu vực nội đô. Đồng thời, công trình góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị trung tâm.

Cầu được kỳ vọng tăng cường kết nối các trục giao thông chính dọc hai bờ sông Hồng, chia sẻ lưu lượng phương tiện với các cầu hiện hữu như Chương Dương và Vĩnh Tuy, qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đô thị của Hà Nội theo định hướng phát triển chung.