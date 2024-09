Hà Nội mưa trắng trời, lũ trên sông Hồng vượt ngưỡng báo động 2, cảnh báo khẩn cấp 11/09/2024 15:21

(PLO)- Hà Nội mưa trắng trời, lũ trên sông Hồng vượt ngưỡng báo động 2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong ngày 11-9, Bắc Bộ sẽ tiếp tục trải qua mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong ngày 11-9, Bắc Bộ sẽ tiếp tục trải qua mưa to.

Tại các khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, mưa vừa đến to kèm giông sẽ tiếp tục, với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi vượt 100mm. Đêm nay, mưa sẽ duy trì với lượng 15-30mm, có thể lên đến trên 70mm. Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bộ, bao gồm Hòa Bình và Thanh Hóa, dự báo mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa có thể đạt từ 50-100mm, và có nơi trên 200mm. Đêm 11-9 đến chiều 12-9, lượng mưa sẽ giảm nhưng vẫn dao động từ 30-70mm, có nơi trên 120mm.