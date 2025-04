Truy tố "hot girl" lừa bán người ra nước ngoài

VKSND tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Khánh Huyền (26 tuổi, ngụ thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội mua bán người.

Cáo trạng xác định: từ năm 2022, Vũ Thị Khánh Huyền móc nối với nhóm người Trung Quốc đang quản lý Công ty Vũ Hán tại Myanmar và Lào; hình thành đường dây lừa bán người từ Việt Nam sang Myanmar và Lào.

Huyền được cam kết trả lương 5.000 NDT/tháng, quản lý nhóm lừa đảo khoảng 20- 25 người và được hưởng thêm 3% tiền hoa hồng trên mỗi vụ lừa đảo.

Huyền đưa ra các thông tin gian dối về “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ, lừa gạt nhiều người ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sang Myanmar và Lào, rồi bàn giao cho nhóm người Trung Quốc quản lý.

Tại đây, các nạn nhân bị nhóm người này ép tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến qua mạng và bị đánh đập nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn về nước, các nạn nhân phải chi ra tiền chuộc 210 triệu đồng mỗi người.

Từ tháng 11- 2022 đến 6- 2023, Huyền dụ dỗ, lừa bán tám người ra nước ngoài và đòi tiền chuộc 1,1 tỉ đồng từ gia đình của 6/8 nạn nhân. Khi được về nước, các nạn nhân tố cáo Huyền đến cơ quan chức năng.

Tháng 11-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can Vũ Thị Khánh Huyền về tội mua bán người và ra quyết định truy nã đặc biệt.

"Hot girl" lừa đảo bằng đầu tư ảo

Ngày 19-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can đối với Vũ Thị Khánh Huyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 31-1-2024, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Huyền tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

Ngày 4-9-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên có công văn đề nghị công an các địa phương phối hợp rà soát các vụ án, vụ việc liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyền và nhóm người Trung Quốc dùng thủ đoạn lập các tài khoản Facebook ảo, kết bạn, rủ rê, lôi kéo nhiều người đầu tư tiền vào các trang web giả mạo sàn thương mại điện tử mua bán trực tuyến có tên, như CPAYRO, ASIA SHOPPING, FXCM, ETC, LEMON… để chiếm đoạt tiền của nhiều người.