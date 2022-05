Bắt ‘hot girl’ lừa bán đất chiếm đoạt 8 tỉ đồng

Chiều 16-5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang điều tra Âu Thị Thanh Hằng (26 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nghi can Hằng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian gần đây, Hằng luôn thể hiện là người giàu có, đăng hình ảnh bên xe Mercedes, sống trong căn hộ chung cư cao cấp, khoe tài khoản cá nhân luôn có số dư tiền tỉ…

Hằng cũng thể hiện là một doanh nhân kinh doanh bất động sản thành đạt và kêu gọi các nhà đầu tư “chung vốn” kinh doanh.

Bước đầu công an xác định, từ tháng 1-2022 đến nay, Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chị PTMH (31 tuổi, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã thu và tạm giữ hai giấy chứng nhận giả mang tên Âu Thị Thanh Hằng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất, chiếc xe ô tô Mercedes và nhiều giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản của Hằng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cũng đang thông báo, ai là bị hại của Hằng thì trình báo để được giải quyết.