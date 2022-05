Truy bắt kẻ dùng dao sát hại người đàn ông 43 tuổi rồi trốn vào rừng

Cảnh sát hình sự tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp Cơ quan CSĐT huyện Vũ Quang đang truy bắt Nguyễn Hồng Sơn, nghi phạm vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra đêm 15-5 tại huyện Vũ Quang.

Thông tin ban đầu cho thấy Nguyễn Hồng Sơn, 39 tuổi, trú xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang có mâu thuẫn với anh Lê Viết Hương, 43 tuổi, trú thị trấn Vũ Quang.

Khoảng 21h đêm 15-5, tại khu vực Trạm Kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc Tiểu khu 156, Vườn Quốc gia Vũ Quang, trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, Sơn đã dùng con dao nhọn truy sát anh Hương rồi trốn vào rừng.

Anh Hương được sơ, cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong ngay sau đó.

Quá trình điều tra vụ án giết người có căn cứ xác định Sơn là nghi phạm. Vì vậy Công an huyện Vũ Quang đề nghị người dân nếu biết thông tin về đối tượng thì liên hệ trực ban Công an huyện qua số điện thoại 02393.814.008 hoặc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại: 02392.928.231.

Cơ quan CSĐT đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối về thông tin người báo tin và sẽ có phần thưởng đối với thông tin có giá trị phục vụ bắt giữ nghi phạm.