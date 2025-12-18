Ngày mai, Đồng Nai khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 9 dự án 18/12/2025 14:39

Ngày mai (19-12), tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 9 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, sẽ tổ chức lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên.

Cùng với đó là các dự án gồm: Dự án thành phần 3 - đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh; đoạn 2 của đường 25C qua xã Nhơn Trạch sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật;

Lễ khai trương chuyến bay đầu tiên tại Dự án Sân bay Long Thành sẽ là điểm cầu trực tiếp.

4 dự án sẽ tổ chức lễ khởi công vào dịp này gồm: 2 dự án Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp và khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I; Dự án Khu chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch (Block A1, A3, A5, A10); Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49ha tại phường Phước Tân.

2 dự án sẽ tổ chức lễ khởi động gồm: Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).

Trong số 9 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, có 3 dự án được chọn làm điểm cầu trực tiếp và trực tuyến là: Khai trương chuyến bay đầu tiên tại Dự án Sân bay Long Thành, lễ thông xe kỹ thuật dự án Thành phần 3 - đường Vành đai 3 TP.HCM và khởi động KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, khởi động các công trình, dự án. Đồng thời chuẩn bị kỹ các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức buổi lễ. Việc tổ chức buổi lễ phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm.