Hà Nội khởi công xây dựng sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới, sức chứa 135.000 chỗ ngồi 18/12/2025 15:37

(PLO)- Khu đô thị thể thao Olympic với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng, được triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi.

Sáng mai (19-12), Hà Nội sẽ tổ chức khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic với quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỉ đồng.

Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã, gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa, thuộc khu vực phía Nam Hà Nội.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chức năng.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng. Đây là sân vận động được đầu tư hiện đại. Ảnh:

Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B.

Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, gắn với khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đạt đẳng cấp quốc tế. Phân khu này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao, phục vụ việc khởi công dự án.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng – công trình cấp quốc gia, được triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, lớn gấp nhiều lần sân vận động Mỹ Đình (hơn 40.000 chỗ ngồi). Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động phấn đấu hoàn thành vào tháng 8-2028. Toàn bộ dự án Khu đô thị thể thao Olympic dự kiến hoàn thành vào năm 2035.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup… mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực phía Nam Thủ đô, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo việc làm, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân; đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Hà Nội và Việt Nam trên trường khu vực và thế giới.