TP.HCM nỗ lực giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho ngày ấn nút khởi công 6 dự án trọng điểm

(PLO)- Cận ngày khởi công 6 dự án trọng điểm, TP.HCM đang dồn lực tăng tốc giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề cho loạt công trình ngàn tỉ đồng loạt triển khai.
Ngày mai (19-12), TP.HCM sẽ chính thức ấn nút khởi công đồng loạt 6 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến 17.316 tỉ đồng.
Trước thềm ngày khởi công, PLO đã ghi nhận hiện trạng của các dự án. Không khí chung tại các công trường là sự tất bật, khẩn trương và gấp rút. Công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương chạy đua từng ngày để kịp tiến độ, tạo điều kiện cho lễ khởi công diễn ra đúng kế hoạch.
Người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa.
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4 đã chi trả tiền bồi thường cho 84/147 trường hợp, trong đó 69/147 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Hiện nay, Ban Giao thông TP.HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 12, dự án bảo đảm khởi công đúng kế hoạch vào ngày 19-12.
Ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, cho biết, đối với đoạn 1, tính đến ngày 11-12, ban đã thực hiện chi trả bồi thường cho 727 trường hợp. Trong số đó, đã tiếp nhận mặt bằng 271/888 trường hợp, đạt tỉ lệ 30,51%, tổng diện tích bàn giao 18,41 ha.
Ngoài ra, dự án còn có 17,29 ha đất đường đi, sông rạch không phải bồi thường. Như vậy, tổng diện tích đất Nhà nước đã thu hồi đạt 35,7/47,66 ha, tương đương 74,90% diện tích toàn dự án.
Để tăng tốc trong giai đoạn tới, ban đã đề nghị UBND các địa phương đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân sớm bàn giao mặt bằng đối với những trường hợp đã có quyết định bố trí tái định cư.
Song song đó là triển khai các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đất nông nghiệp và đất ở bị giải tỏa một phần nhưng chưa bàn giao, ưu tiên đoạn tuyến từ cầu Phú Hữu đến đường 79 nhằm tạo mặt bằng liên tục cho dự án.
Đối với đoạn 2, đến ngày 11-12, ban đã chi trả bồi thường cho 214 trường hợp, với tổng số tiền lên đến 1.461 tỉ đồng. Mặt bằng đã được tiếp nhận từ 151/262 trường hợp, đạt tỉ lệ 57,63%, với tổng diện tích bàn giao 7,68 ha.
Cùng với 2,2 ha đất đường đi, sông rạch không bồi thường, tổng diện tích đất Nhà nước đã thu hồi đạt 9,88/13,49 ha, tương đương 73,23% diện tích toàn dự án. Tương tự, ban tiếp tục đề nghị UBND phường Thủ Đức ưu tiên giải phóng mặt bằng khu vực từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng.
Cuối cùng là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (qua phường Tân Hải và xã Châu Pha) cũng sẽ chính thức khởi công.
Dự án có điểm đầu tại ngã tư Châu Pha - Tóc Tiên, cách tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 250 m và điểm cuối kết nối với dự án đường 991B trên địa bàn phường Tân Hải. Dự án sử dụng khoảng 61,69 ha đất, được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ, quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn hỗn hợp.
Với tổng mức đầu tư lên đến 3.690 tỉ đồng, dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027, kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường khả năng kết nối giữa các trục giao thông chiến lược, đồng thời tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực cửa ngõ phía Đông.