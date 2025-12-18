TP.HCM nỗ lực giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho ngày ấn nút khởi công 6 dự án trọng điểm 18/12/2025 10:08

(PLO)- Cận ngày khởi công 6 dự án trọng điểm, TP.HCM đang dồn lực tăng tốc giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề cho loạt công trình ngàn tỉ đồng loạt triển khai.

Ngày mai (19-12), TP.HCM sẽ chính thức ấn nút khởi công đồng loạt 6 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến 17.316 tỉ đồng.

Trước thềm ngày khởi công, PLO đã ghi nhận hiện trạng của các dự án. Không khí chung tại các công trường là sự tất bật, khẩn trương và gấp rút. Công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương chạy đua từng ngày để kịp tiến độ, tạo điều kiện cho lễ khởi công diễn ra đúng kế hoạch.

Nổi bật và sôi động nhất trong số đó là dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối quận 1, quận 4 và quận 7 cũ. Dọc theo tuyến đường, bức tranh đô thị đang thay đổi từng ngày. Hàng loạt căn nhà hai bên đã lùi sâu vào phía trong, nhường lại những khoảng trống rộng lớn cho công trình đi qua.

So với lần ghi nhận của PLO vào đầu tháng 10, chỉ sau hơn hai tháng, diện mạo khu vực đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Ở cả hai đầu tuyến đường Nguyễn Khoái, những khoảng đất rộng đã sẵn sàng cho ngày khởi công.

Nhiều hộ dân sau khi nhận bồi thường đã nhanh chóng sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống, tiếp tục kinh doanh.

Xen lẫn vào đó, vẫn còn một số hộ đang tất bật tháo dỡ, thu dọn, chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để bàn giao mặt bằng.

Thực tế cho thấy mặt bằng hiện nay vẫn còn khá rời rạc, chưa liền mạch.

﻿ Người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa.

﻿ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4 đã chi trả tiền bồi thường cho 84/147 trường hợp, trong đó 69/147 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Hiện nay, Ban Giao thông TP.HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 12, dự án bảo đảm khởi công đúng kế hoạch vào ngày 19-12.

Cầu đường Nguyễn Khoái được xác định là công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa quận 7, quận 4 và khu vực quận 1 cũ. Dự án bao gồm hệ thống cầu vượt bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, vượt qua kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, với tổng chiều dài khoảng 2.576 m. Mặt cắt ngang công trình thay đổi từ 6,5 m đến 25,5 m.

Cũng trong thời điểm này, hoạt động giải phóng mặt bằng của hai đoạn Vành đai 2 cũng đang tất bật, dù chưa bứt phá. Dọc các trục đường Đỗ Xuân Hợp, song hành Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng… nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, mặt bằng được bàn giao.

Tuy nhiên, so với lần ghi nhận hồi đầu tháng 11, đến nay diễn biến tổng thể vẫn chưa có bước nhảy vọt, số mặt bằng mới chưa nhiều.

Đoạn 1, từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài 3,578 km, mặt cắt ngang 67 m, tổng mức đầu tư 2.653 tỉ đồng. Tiếp nối là dự án thành phần 2, kéo dài từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, dài 2,446 km, cũng sở hữu mặt cắt ngang 67 m, tổng mức đầu tư 2.587 tỉ đồng.

Ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, cho biết, đối với đoạn 1, tính đến ngày 11-12, ban đã thực hiện chi trả bồi thường cho 727 trường hợp. Trong số đó, đã tiếp nhận mặt bằng 271/888 trường hợp, đạt tỉ lệ 30,51%, tổng diện tích bàn giao 18,41 ha. Ngoài ra, dự án còn có 17,29 ha đất đường đi, sông rạch không phải bồi thường. Như vậy, tổng diện tích đất Nhà nước đã thu hồi đạt 35,7/47,66 ha, tương đương 74,90% diện tích toàn dự án. Để tăng tốc trong giai đoạn tới, ban đã đề nghị UBND các địa phương đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân sớm bàn giao mặt bằng đối với những trường hợp đã có quyết định bố trí tái định cư. Song song đó là triển khai các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đất nông nghiệp và đất ở bị giải tỏa một phần nhưng chưa bàn giao, ưu tiên đoạn tuyến từ cầu Phú Hữu đến đường 79 nhằm tạo mặt bằng liên tục cho dự án. Đối với đoạn 2, đến ngày 11-12, ban đã chi trả bồi thường cho 214 trường hợp, với tổng số tiền lên đến 1.461 tỉ đồng. Mặt bằng đã được tiếp nhận từ 151/262 trường hợp, đạt tỉ lệ 57,63%, với tổng diện tích bàn giao 7,68 ha. Cùng với 2,2 ha đất đường đi, sông rạch không bồi thường, tổng diện tích đất Nhà nước đã thu hồi đạt 9,88/13,49 ha, tương đương 73,23% diện tích toàn dự án. Tương tự, ban tiếp tục đề nghị UBND phường Thủ Đức ưu tiên giải phóng mặt bằng khu vực từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng.

Tiếp nối chuỗi dự án trọng điểm là dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên.

Ghi nhận của PLO cho thấy trước ngày khởi công, các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Sau nhiều năm khai thác trong tình trạng xuống cấp, chật hẹp và không còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, Nhà Văn hóa Thanh niên hiện hữu sẽ chính thức nhường chỗ cho một tòa nhà cao 25 tầng hiện đại, được định vị trở thành trung tâm văn hóa - giải trí quy mô lớn giữa lõi đô thị trung tâm.

Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn). Dự án triển khai trên khu đất rộng 14.344,57 m², phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Công trình có quy mô 21 tầng nổi và 4 tầng hầm. Với tổng mức đầu tư khoảng 2.240 tỉ đồng, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028.

Ở hướng khác, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang bước vào giai đoạn nước rút. Ban Giao thông TP hiện phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi tổ chức khởi công và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi để đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động, chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Mục tiêu là sớm có mặt bằng sạch, bảo đảm đủ điều kiện khởi công dự án đúng kế hoạch trước ngày 19-12.

Song song đó, dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 (đoạn qua xã Phú Hòa Đông) sẽ được triển khai.

Dự án tập trung xây dựng hệ thống đường gom dân sinh với tổng chiều dài gần 43 km. Trong đó, đoạn đi qua TP.HCM dài khoảng 19,66 km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 23,48 km, mặt cắt ngang 5 m, bảo đảm kết nối thuận lợi cho đời sống, sản xuất của người dân dọc hai bên tuyến cao tốc.

Dự án còn bao gồm việc xây dựng 7 cầu vượt và 7 hầm chui dân sinh trên địa bàn TP.HCM, cùng các hạng mục tương tự tại tỉnh Tây Ninh. Với tổng mức đầu tư 2.422 tỉ đồng, dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027.

Cuối cùng là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (qua phường Tân Hải và xã Châu Pha) cũng sẽ chính thức khởi công.

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Châu Pha - Tóc Tiên, cách tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 250 m và điểm cuối kết nối với dự án đường 991B trên địa bàn phường Tân Hải. Dự án sử dụng khoảng 61,69 ha đất, được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ, quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn hỗn hợp.

Với tổng mức đầu tư lên đến 3.690 tỉ đồng, dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027, kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường khả năng kết nối giữa các trục giao thông chiến lược, đồng thời tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực cửa ngõ phía Đông.