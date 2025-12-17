Sắp khởi công nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác 17/12/2025 10:57

(PLO)- Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác gần 3.000 tỉ sẽ khởi công vào quý II-2026, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

UBND TP.HCM đã có Quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh.

Theo đó, TP.HCM sẽ xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành được thiết kế với tốc độ 40 km/h. Dưới mặt bằng xây dựng nút giao đảo xuyến với bán kính 50 m.

Phạm vi dự án và các tuyến đường trong phạm vi nút giao:

Trên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành: từ Km27+800 đến 3 Km29+260, dài 1460 m. Trên đường Rừng Sác: từ tim nút giao về phía cầu Cần Giờ khoảng 600 m, về phía Cần Thạnh (xã Cần Giờ) khoảng 600 m và về phía phà Bình Khánh khoảng 365 m.

Đối với phần đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, xây dựng 1 đơn nguyên bên phải tuyến để hoàn chỉnh quy mô đường cao tốc theo quy hoạch gồm 8 làn xe và các yếu tố hình học đảm bảo cho xe chạy với tốc độ thiết kế là 100 km/h.

Đối với đường Rừng Sác, xây dựng 2 ống hầm chui cho 2 chiều để ưu tiên hướng lưu thông từ đường Rừng Sác về cầu Cần Giờ và ngược lại với chiều dài mỗi đơn nguyên khoảng 610 m, bề rộng mặt đường trong hầm 10 m (phần hầm kín có chiều dài 150 m, phần hầm hở và tường chắn, gờ chắn 2 đầu hầm có chiều dài mỗi bên là 230 m).

Cầu Bình Khánh đã hoàn thiện nhưng không có nút giao để kết nối xuống Cần Giờ.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.969 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028. Dự án dự kiến khởi công xây dựng công trình vào quý II-2026, hoàn thành vào quý I-2028.

Mục tiêu của dự án là hình thành trục giao thông mới hướng tâm, kết nối giao thông giữa trung tâm TP với các xã (Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trong khu vực.

Đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, tăng cường khả năng lưu thông và kết nối của các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc theo tuyến đường Rừng Sác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và TP.HCM.